Egal ob in der Liebe, in der Arbeit oder im Umgang mit Freunden. Es kann plötzlich passieren, dass nicht immer alles so läuft, wie man es sich gerne wünschen würde.

Diese vier Sternzeichen kennen das Gefühl im Leben enttäuscht zu werden.

Krebs

Der Krebs verspürt häufig den Drang es seinen Mitmenschen immer recht zu machen. Zudem vertraut er schnell Personen, die er jedoch erst seit kurzem kennt. Seine Gutmütigkeit wird ihm im Leben oft zum Verhängnis und bringt große Enttäuschungen mit sich.

Jungfrau

Die Jungfrau ist ein äußerst perfektionistisches Sternzeichen. Mit viel Disziplin und Ehrgeiz möchte sie stets die Ziele erreichen, die sie sich in den Kopf setzt. Allerdings schätzt sie ihre Fähigkeiten oftmals deutlich zu hoch ein. Das führt dazu, dass sie mit ihrem Leben häufig enttäuscht ist.

Waage

Die Waage liebt das Gefühl von Ausgeglichenheit und Harmonie. Um es zu bekommen, ist sich die Waage um nichts zu schade. Für die eigene Harmonie muss sie dennoch häufig viele Enttäuschungen einstecken, damit sie am Ende glücklich sein kann.