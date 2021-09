Die Frage aller Fragen, schlägt dein Herz für das Team Stadt oder Team Land? Naja, so ganz unvoreingenommen kann das wohl niemand so richtig beantworten, denn wir sind meist in einem der zwei Teams aufgewachsen. Heute schauen wir uns einfach einmal die Vorzüge einer Landpartie an. Also, raus aus der Stadt mit uns!

1. Ein Dorf, ein Team

Es fängt ja schon bei der Begrüßung an, egal ob du die Menschen kennst oder nicht am Land grüßt man sich, ob auf der Straße oder im Kaffeehaus – ein freundliches „Griaß di!“ ist Pflicht. Am Volksfest wirst du von Freunden aus Sandkastenzeiten auf Getränke eingeladen und wenn dein Rasenmäher mal nicht anspringt, kommt der Nachbar und hilft dir ihn zu reparieren. Denn, wir müssen ja „zamhalten“!

via GIPHY

2. Der Naturbursche

All the Single-Ladies, all the Single-Ladies… wenn es immer noch nicht geklappt hat mit dem Traummann habt ihr vielleicht nur am falschen Ort gesucht, denn Männer vom Land sind mehr als bärtige, holzhackende Kerle mit kräftigen Oberarmen – weniger Bling Bling dafür mehr handwerkliches Geschick und Bodenständigkeit. Na? Auf den Geschmack gekommen? Dann unbedingt ab dem 15. September ATV einschalten und in die neuen Bauern der 18. Staffel „Bauer sucht Frau“ verlieben! Ganz nach dem Motto: Auf der Alm da gibt’s ka Sünd!

Bild: ATV

3. Funktion statt Design

Du springst ins Auto, fährst beim Greissler ohne lange Parkplatzsuche oder U-Bahn Anreise vor und ein Allrad macht hier endlich einmal Sinn. Styling wird am Dorf weniger gehypt, hier zählt grundsätzlich die Funktion, Wanderschuhe statt High-Heels, einen Grampen braucht man und keinen Golfschläger – guad muas sei und ned sche!

via GIPHY

4. So vü grün

Einatmen, Ausatmen, Waldatmen, Erden, Runterkommen – all das funktioniert im Großstadtdschungel eher weniger, am Land dafür umso besser! Auch wenn das Internet mal etwas länger braucht, perfekt ist es nirgendwo, fern ab der Stadthektik laufen die Dinge chilliger – Burn out, geht fast nicht, höchstens Bier out, aber da hilft man schon zusammen – beim Nachbarn gibt es sicherlich noch eine Kiste! Prost!

Bild: Unsplash // Jake Melara

5. Leben zum Hofpreis

Bei der Traudl gibt’s am Freitag Brot und die Resi hat Eier, leiwand oder? Hier schmeckt’s wie bei der Oma und ab Hof kann man Obst, Gemüse und Milchprodukte günstig bekommen. Überhaupt ist vieles vom täglichen Leben um einiges preiswerter, vor allem auch die Miete – we like! In diesem Sinne, Koffer packen und ab aufs Land!

via GIPHY