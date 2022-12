Der Dezember ist da – und damit hat nun auch offiziell die Weihnachtszeit begonnen. Die kuscheligen Abende zuhause, jede Menge festliche Anlässe und schöne Stunden auf Christkindlmärkten – der Dezember bringt viel romantisches Potenzial mit sich. Für manche Sternzeichen wird der letzte Monat im Jahr aber besonders schön und es knistert gewaltig.

Für diese drei Tierkreiszeichen wird der Dezember besonders romantisch.

Schütze

Vor allem Anfang Dezember hängt sich der Schütze in Liebesdingen voll rein. Er fühlt sich wohl in seiner Haut und strahlt das auch aus. Gut so! Denn das spiegelt sich auch in seinen Begegnungen wider. Single-Schützen können sich auf romantische Dates freuen. Wie wärs da zum Beispiel mit einem winterlichen Spaziergang und einem Zwischenstopp beim Adventsmarkt. Deeptalk lässt sich bei einem Punsch sogar noch besser führen. Auch vergebene Schützen profitieren von der romantischen Energie. Sie lernen ihren/ihre Partner:in noch mal von einer ganz anderen Seite kennen.

Widder

Die kommenden Wochen werden für die feurigen Single-Widder noch spannend, denn auch bei ihnen stehen vielversprechende Dates an. Gut zu wissen: Im Dezember liegt über dem Widder ein echter Liebeszauber. Er hat eine gewisse Aura, die die Menschen magisch anzieht. Das Feuerzeichen sollte das am besten gar nicht hinterfragen, sondern einfach die romantische Zeit genießen. Generell kann sich der Widder übrigens auf eine äußerst besinnliche Weihnachtszeit und viele wertvolle Stunden mit den Liebsten freuen!

Jungfrau

Für die Jungfrau war es in letzter Zeit nicht ganz einfach, denn es stand so einiges auf der To-do-Liste. Der Terminkalender war einfach stets voll und es blieb nicht gerade viel Zeit mit den Liebsten. Doch jetzt wird der Fleiß belohnt und die Sterne beschenken das Tierkreiszeichen mit einer ganz besonders romantische Zeit. Mit dem Partner oder die Partnerin läuft es einfach so richtig gut. Denn hat die Jungfrau hat nun endlich Zeit, die kleinen Dinge im Leben wieder so richtig zu genießen und wertzuschätzen. Und das wirkt sich auch positiv auf die Beziehung aus. Aber auch Single-Jungfrauen kommen rund um die Feiertage so richtig in Fahrt und versprühen sexy Vibes. Da kann das Date schon mal unter der Kuscheldecke vor dem knisternden Kamin enden …