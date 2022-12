Weihnachten steht vor der Tür. Nicht mehr lange, dann können wir wieder Lieder vor dem Christbaum trällern. Die einen lassen sich voll und ganz auf diesen Spirit ein, während andere ihn für Humbug halten. Doch drei Sternzeichen können sich schon auf eine schöne Überraschung an Heiligabend gefasst machen.

Diese Tierkreiszeichen erleben an Weihnachten etwas völlig Unerwartetes:

Fische

Die Fische gehören wohl zu den verträumtesten Sternzeichen aller Zeiten. Insgeheim wünschen sie sich jedes Jahr ein echtes Weihnachtswunder. Doch bisher ist das noch nicht eingetroffen. Bis jetzt! Die Chancen stehen gut, dass für dieses Tierkreiszeichen heuer an Heiligabend ein langersehnter Wunsch in Erfüllung geht. Endlich – kann man sagen – denn die hilfsbereiten und gutmütigen Fische haben es auch wirklich verdient. Immerhin waren sie das ganze Jahr für ihre Liebsten da, es ist also an der Zeit, dass auch Fische-Geborene mal belohnt werden. Sie können definitiv schon gespannt sein!

Löwe

Die Löwen schließen das Jahr auf außergewöhnliche Weise ab. Denn das Glück der Sterne steht auf ihrer Seite und es sieht wohl ganz danach aus, dass auch für sie ein langersehnter Traum an Weihnachten in Erfüllung geht. In welcher Form genau die Überraschung eintreten wird, wird sich bald zeigen. Aber fest steht, die Löwen erwartet eine krasse Veränderung. Eine Verlobung, eine schicksalhafte Begegnung oder vielleicht sogar Nachwuchs? Das neue Jahr wird dadurch jedenfalls komplett auf den Kopf gestellt.

Wassermann

Für dieses Sternzeichen war das Jahr nicht immer ganz einfach. Und dennoch zählen Geborene dieses Sternzeichens zu den optimistischsten. Sie bleiben positiv – egal, was passiert. An Weihnachten werden sie dafür belohnt. Der Wassermann wird durch seine offenen und kommunikative Art eine besondere Begegnung machen, die sein Herz öffnen wird. Er fängt plötzlich an, alte Muster zu hinterfragen – und das ist gut so. Somit kann sich das Sternzeichen schon mal auf ein echtes Weihnachtswunder einstellen und mit neuer Energie in das Jahr 2023 starten.