Weihnachten steht vor der Türe – höchste Zeit also, dass wir unserm zuhause ein wenig Christmas-Vibes einhauchen. Wenn ihr euch auch nie entscheiden könnt, wie ihr eure vier Wände am besten schmücken sollt, dann haben wir genau das Richtige für euch! Denn hier findet ihr die schönsten Dekotrends rund um Weihnachten, die 2022 zu bieten hat.

This‘ the season to be jolly …

1. Clean & Soft

Nur weil Weihnachten ist, heißt es noch lange nicht, dass man mit Weihnachtsdeko nur um sich werfen und jeden freien Platz mit Kugeln, Elfen, Rentieren und Zuckerstangen zupflastern muss. Auch ein cleanes Design zählt 2022 zu den absoluten Dekotrends. Weniger ist oft wirklich mehr. So könnt ihr wunderschönen Keypieces auch die Möglichkeit geben, herauszustechen.

2. Winterliches Blau

Blau wirkt beruhigend. Also immer her damit! Schließlich ist gerade die Vorweihnachtszeit dafür bekannt, ein biiiiisschen stressiger zu sein. Ob Kerzen, Kissenbezüge, Baumschmuck oder was auch immer euch noch unterkommt – diese Farbe passt nahezu überall dazu. Vor allem im Mix mit Grün oder Weiß kann unser Auge richtig schön entspannen, wenn wir mal wieder die gelungene Weihnachtsdeko betrachten.

3. Oh-Tannenbaum-Grün

Mit einem saftigen Dunkelgrün liegt man nie falsch. Schließlich ist das auch die Farbe von Tannenbäumen bzw. Zweigen, die man sich gerade in der Weihnachtszeit gerne mal nachhause holt. Genauso wie bei der Farbe Blau, harmoniert auch Grün mit vielen anderen Farbtönen, allen voran Rot und Weiß. Auch Bettbezüge in der angenehmen Farbe werten den Raum sofort auf und sorgen für einen entspannten Schlaf.

4. Natural Beauty

Zurück zum Ursprung lautet das Motto bei vielen Menschen, sobald sich die Weihnachtszeit anbahnt. Denn dann schlägt auch die Nostalgie zu und man denkt gerne an Omas warme Stube, in der man in der Kindheit Kekse und Kakao genascht hat. Kein Wunder also, dass auch in diesem Jahr Weihnachtsdeko trendet, die stark mit der Natur verbunden ist. Seien es Figuren aus Holz, Papiersterne oder Materialien wie Leinen und Wolle.

5. Sparkling Christmas

Ein absoluter Gegentrend hingegen ist die Glitzervariante des Weihnachtsfestes! Funkelnde Kerzen, sparkling Kugeln und Lichter so weit das Auge reicht versprühen Christmas-Vibes pur. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ihr einem bestimmten Farbschema folgt oder alles wild durcheinander mixt. Hier gilt: Alles ist erlaubt, Hauptsache es glitzert. P.S: Wie wäre es, wenn ihr eure Weihnachts-Outfits einfach der Deko anpasst … ?

6. Golden Hour

Auch goldene Dekoelemente sind zu Weihnachten mehr als erwünscht. Das sorgt direkt für einen glamourösen, fancy Touch am Esstisch, auf Kommoden, am Weihnachtsbaum und auch sonst an allen Ecken und Enden, die sich dekorieren lassen. Besonders edel wirkt die Farbe, wenn man sie mit weißen Elementen kombiniert. Dadurch sticht das Gold umso mehr heraus und sorgt für einen weihnachtlichen Wow-Moment.