Gwen Stefani wird heiraten. Die Sängerin hat sich mit dem Country-Musiker Blake Shelton verlobt. Auf Instagram präsentierte sie glücklich ihren Verlobungsring.

Die beiden Stars sind seit 2015 ein Paar.

Gwen Stefani wird heiraten

Blake Shelton und Gwen Stefani haben sich bei der US-Castingshow “The Voice” kennengelernt. Sie waren beide Coaches für junge Gesangstalente. Kurz zuvor hatte sich Stefani von Rocker Gavin Rossdale scheiden lassen. Shelton ließ sich gerade von seiner zweiten Ehefrau, Miranda Lambert scheiden. Gemeinsam mit Rossdale hat Gwen drei Söhne, im Alter von 14, 12 und sechs Jahren. Die Kinder bekommen mit Blake Shelton nun einen neuen Stiefvater.

Auf Instagram gaben Blake und Gwen ihre Verlobung bekannt. Die ehemalige “No Doubt”-Frontsängerin postet ein Kussfoto, in dem sie ihren Ringfinger präsentierte. “Ja, bitte”, schrieb sie zu dem Post. In den Kommentaren gratulierten dem Paar zahlreiche Fans und Stars. So gehören etwa John Legend, Dua Lipa und Jimmy Fallon zu den Gratulanten. Blake postet auf seinem Instagram-Account das gleiche, süße Kussfoto. “Danke, dass du mein 2020 … und den Rest meines Lebens gerettet hast. Ich liebe dich. Ich habe ein JA gehört”, schrieb der Sänger unter den Post.

Romantischer Antrag

Ein Insider plauderte zudem gegenüber Hollywood Life Details über den romantischen Antrag des Musikers aus. Auf seinem Anwesen in Oklahoma habe er eigens für Stefanie eine Kapelle errichten lassen, um vor ihr auf die Knie zu fallen. “Er hatte das Gefühl, es sei etwas Besonderes, hier um ihre Hand anzuhalten”, so der Insider.