Eine Frau geht zum Abendessen in das Haus ihres Blind Dates in Zhengzhou, China. Was eigentlich ein netter Abend werden sollte, wird plötzlicher aber zum mit Abstand längsten Date ihres Lebens. Denn eine Covid-Quarantäne zwingt sie dortzubleiben.

Ihre Videotagebücher, die sie während der Quarantäne aufnimmt, werden zu einer Online-Sensation.

China: Frau steckt im Lockdown bei ihrem Blind Date fest

Es begann wie ein normales Date: Eine junge Frau ging an einem Sonntag zum Abendessen in die Wohnung ihres Blind Dates, das ihre Familie für sie organisiert hatte, in der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou. Kaum hatten die beiden ihre Mahlzeit beendet, wurde die Stadt aber plötzlich in Quarantäne geschickt und für Tausende Bewohner abgeriegelt. Denn China hat eine Null-Corona-Politik, was bedeutet, dass Gemeinden routinemäßig sofort gesperrt werden, wenn positive Fälle auftauchen. Das führt zu massiven Einschränkungen der Bürger. Wie BBC News berichtet, durfte Wang, wie die Frau mit Nachnamen heißt, das Haus ihres Dates plötzlich nicht mehr verlassen. Sie war ursprünglich für eine Woche in die Region gereist, um dort potenzielle Partner zu treffen. Ihre bizarre Erfahrung teilte sie in Videos auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo. Dort wurden diese schnell zum viralen Hit.

„Ich werde jetzt alt, meine Familie hat mir zehn Matches vorgestellt … das fünfte Date wollte seine Kochkünste zeigen und lud mich zum Abendessen zu sich nach Hause ein, als plötzlich ein Lockdown verhängt wurde“, erzählte Wang in einem der Videos, wie die Zeitung „The Paper“ berichtet. Seit 9. Jänner saß sie demnach mehrere Tage in der Wohnung ihres Dates fest. Um sich die Zeit zu vertreiben, dokumentierte sie ihr tägliches Leben im Lockdown auf WeChat und zeigte, wie ihr Date für sie kochte, die Hausarbeit erledigte oder an seinem Laptop arbeitete, während sie schlief. „Abgesehen von der Tatsache, dass er so stumm wie eine hölzerne Schaufensterpuppe ist, ist alles andere (an ihm) ziemlich gut“, erzählte Wang. „Obwohl sein Essen mittelmäßig ist, ist er immer noch bereit zu kochen, was ich großartig finde.“ Der Mann selbst kam in den Videoclips übrigens nie zu Wort.

Es war keine Liebe

Mit der hohen Aufmerksamkeit ihrer Videotagebücher hat Wang wohl nicht gerechnet. Besonders ihrem Date dürfte es langsam zu viel geworden sein. Ihm zuliebe hat sie mittlerweile einige der Videos wieder entfernt. „Freunde haben ihn angerufen und ich denke, das hat definitiv sein Leben beeinflusst, also habe ich sie vorerst abgeschaltet“, erzählte sie in einem am Dienstag veröffentlichten Video. Obwohl die Dame ihre Date-Erfahrung ganz amüsant fand, hat die Chemie zwischen den beiden wohl nicht so gepasst. Nach vier Tagen Quarantäne gehen sie nun wieder getrennte Wege.