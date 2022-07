Ein neues Video zur dritten Staffel von Bridgerton liefert jetzt große Neuigkeiten. Denn die Dreharbeiten zur nächsten Staffel sind schon im vollen Gange. Zudem gibt Netflix in einer weiteren Ankündigung Einblicke, wie es in den kommenden Episoden weitergehen soll.

Auch auf drei neue Gesichter am Londoner Heiratsmarkt dürfen wir uns freuen.

So geht es in Staffel 3 von Bridgerton weiter

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel haben nun begonnen. Das bestätigt ein neues Video der Serie, das am Mittwoch auf den sozialen Medien gedroppt wurde. Bis die neue Staffel zu sehen sein wird, müssen wir trotzdem noch ein wenig warten. Neben dem Video mit allen altbekannten Gesichtern der Serie präsentiert Netflix zudem, wie die Handlung in der neuen Staffel aussehen wird. Und die bestätigt, was viele Fans schon lange vermuteten: Die Liebe zwischen Penelope und Colin Bridgerton steht im Mittelpunkt.

In der kommenden Staffel soll Penelope die Hoffnung auf eine Hochzeit mit Colin nun ganz abgehakt haben. Sehr verständlich, nachdem sie in der letzten Folge die abfälligen Worte von Colin über sie zufällig mitanhören musste. Weshalb sie sich auf die Suche nach einem anderen Ehemann machen will. Vorzugsweise soll ihr Zukünftiger ihr genug Unabhängigkeit bieten, um ihr Doppelleben als Lady Whistledown weiterführen zu können. Doch die Suche gestaltet sich wesentlich schwieriger als sie vermutet hat. Als Colin jedoch von seinen Sommerreisen zurückkehrt, steht er ihr mit Tipps für mehr Selbstbewusstsein zur Seite. Aber die scheinen viel zu gut zu funktionieren. Er fängt an, seine vermeintlich freundschaftlichen Gefühle für seine gute Freundin zu hinterfragen.

Zwischen Eloise und Penelope scheint es auch nicht besonders gut zu laufen. Denn Eloise findet eine neue Freundin. Penelope wird es in der kommenden Staffel außerdem immer schwerer fallen ihr Alter Ego Lady Whistledown geheim zu halten

Drei neue Charaktere

In einer neuen Saison dürfen wir uns natürlich auch über neue Gesichter freuen. Drei neue Charaktere kommen in der kommenden Staffel dazu. Die Rolle von Lord Debling wird von Sam Phillips gespielt, den wir unter anderem aus „The Crown“ kennen. Bei ihm soll es sich um einen exzentrischen Lord handeln, der den jungen Damen der Upper Class mit seinem Titel und seinem Reichtum den Kopf verdreht.

Daniel Francis, welcher schon in „Stay Close“ zu sehen war, wird den charismatischen Marcus Anderson spielen. Doch die Mitglieder der Londoner Gesellschaft scheinen nicht ganz so gut mit ihm auszukommen.

Und zu guter Letzt dürfen wir uns auf James Phoon in der Rolle des Harry Dankworth freuen. Der soll laut der Handlungsbeschreibung von Netflix zwar nicht mit Humor und Intelligenz überzeugen, stattdessen aber mit Attraktivität. Klingt doch alles schon mal sehr vielversprechend! Wir dürfen also gespannt sein.