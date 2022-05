Die Fans der „Bridgerton“-Buchreihe müssen jetzt stark sein. Denn wie jetzt bekanntgegeben wurde, wird sich die Serie immer mehr von der Buchvorlage distanzieren. Der Grund: Eine neue Reihenfolge muss her.

Im Mittelpunkt von Staffel drei wird nämlich ein anderes Paar stehen.

„Bridgerton“-Reihenfolge wird verändert

Es ist eine Diskussion, die schon seit Ausstrahlung der zweiten Staffel ‚“Bridgerton“ im Fokus steht. Worum wird es in Staffel drei gehen? Nachdem sich die ersten beiden Staffeln der Netflix-Erfolgsserie nämlich an den Hauptfiguren der Buchvorlage orientierten, wird sich ab Staffel drei so einiges ändern.

Denn schon während der zweiten Staffel zeichnete sich mehr und mehr ab, dass Penelope und ihre Beziehung zu Colin Bridgerton viele Fans in ihren Bann gezogen hat. Ihre Geschichte war für viele deutlich aufregender als die Beziehungen von Benedict Bridgerton; der eigentlich als Hauptfigur für Staffel drei geplant war. Schließlich widmet sich das dritte Buch „Wie verführt man einen Lord“ eigentlich Benedict.

Doch Netflix hat andere Pläne und gibt jetzt bekannt, dass die Reihenfolge geändert wird. Denn in Staffel drei soll es jetzt ganz offiziell um Penelope und Colin gehen – also den Inhalt des vierten Buchs. Das enthüllte Penelope-Darstellerin Nicola Coughlan bei einem Panel. Wann genau dann Benedict dann im Mittelpunkt der Serie stehen soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

Neue Francesca, neuer Showrunner

Der Tausch der Reihenfolge ist aber nicht die einzige Änderung, die Fans ab Staffel drei erwartet. Denn zum einen wird es eine neue Francesca-Darstellerin geben, zum anderen auch einen neuen Showrunner. Denn das Mastermind hinter Staffel eins und zwei – Chris Van Dusen – zieht sich aus der Serie zurück.

„Bridgerton wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben und ich denke, ich habe erreicht, was ich mir vorgenommen habe“, erklärte er der RadioTimes. „Die Tatsache, dass diese Serie die größte englischsprachige Netflix-Serie aller Zeiten geworden ist, ist etwas, worauf ich unglaublich stolz bin, und etwas, worauf ich immer unglaublich stolz sein werde. Aber am Ende des Tages war es für mich an der Zeit, weiterzuziehen und hoffentlich in naher Zukunft wieder diese Magie zu schaffen.“ Stattdessen wird sich die Drehbuchautorin Jess Brownell um Staffel drei kümmern. Wann genau diese ausgestrahlt wird, ist derzeit noch nicht bekannt – die Dreharbeiten sollen jedoch schon diesen Sommer starten.

