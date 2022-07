Schauspielerin Florence Pugh musste für ihr Nippel-Blitzer Kleid von Maison Valentino viel Kritik einstecken. In einem starken Kommentar auf Instagram stellte sie all jene zur Rede, die ihre Outfit-Wahl kritisieren. Regé-Jean Page verteidigt nun die 26-Jährige.

Er fordert Männer dazu auf, sich gegen Frauenfeindlichkeit auszusprechen.

Florence Pugh: Bodyshaming wegen transparentem Kleid

Das knallpinke und transparente Kleid, das Florence Pugh bei der Valentino-Couture Show vergangenen Freitag in Rom trug, sorgte im Netz für Aufregung. Am 10. Juli äußerste sich die Schauspielerin zu all der Kritik, die ihre Robe ausgelöst hatte. In einem emotionsgeladenen Instagram Posting schrieb sie unter anderem „Interessant ist allerdings zu beobachten, wie leicht es für Männer ist, den Körper einer Frau öffentlich und stolz niederzumachen. Es ist besorgniserregend, wie vulgär einige von euch Männern sind“, so die 26-jährige.

„Es ist nicht das erste Mal und war mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal, dass sich Frauen von einer Masse an Fremden anhören müssen, was mit ihren Körpern alles nicht stimmt“, stellte die Schauspielerin fest. Und dann hatte sie noch eine Botschaft an jene, die einfach nicht mit ihren fiesen Bemerkungen aufhören können: Sie habe sich selbst mittlerweile mit den „Macken“ ihres Körpers abgefunden, berichtet Florence. „So viele von euch wollten mich auf eine aggressive Art und Weise wissen lassen, wie enttäuscht ihr über meine ‚kleinen Brüste‘ seid oder dass ich mich für meine ‚flache Brust‘ schämen sollte.“

Regé-Jean Page unterstützt Florence Pugh

Für die klaren Worte bekam der Black Widow-Star auch Rückendeckung von anderen Promis. Regé-Jean Page teilte den Kommentar von Pugh in seiner Instagram Story mit einem klatschenden Emoji. Zudem rief er die „vulgären Männer“ zur Mithilfe auf: „Wenn die Jungs aus der Reihe tanzen, sagt was dazu. Achtet auf euch, Jungs. Dann guckt euch eure Kumpels an und macht es besser.“ Der Bridgerton Star fuhr fort: „Das Seltsame an Frauenfeindlichkeit ist, dass Männer tatsächlich auf andere Männer hören, also leistet euren Beitrag, denn insbesondere die nächsten Jahre werden eine wirklich gute Zeit sein, um zuzuhören und etwas Verantwortung allen zuliebe zu übernehmen“. Ok, wir lieben Regé-Jean Page! Aber wie er seinen männlichen Mitmenschen so auf die Schulter klopft, finden wir ihn gleich nochmal hotter.