Würdet ihr für 3.000 Dollar euren Sitz in einem Flugzeug aufgeben? Genau das ist jetzt einer Frau aus New York passiert. Sie wollte eigentlich nach Florida reisen, doch ihr Flug war überbucht. Mit der hohen Summe wollte die Airline einige Passagiere dazu bringen, ihren Platz einer anderen Person zu überlassen.

Damit hat die junge Frau auch großen Gewinn gemacht, denn ursprünglich hat sie rund 350 Dollar für das Flugticket bezahlt.

Frau erhält 3.000 Dollar von Airline und muss ihren Sitzplatz anderem Passagier überlassen

Immer wieder hört man Geschichten über Flugreisen, bei denen Passagiere richtig Glück hatten. Business-Class-Upgrades, Goodies aus der ersten Klasse oder eine hohe Summe an Geld, wenn man bereit ist, seinen Sitzplatz aufzugeben. Letzteres ist jetzt auch einer Frau aus New York passiert. Sie wollte eigentlich von New York nach Florida fliegen, hat dann aber erfahren, dass ihr Flug leider überbucht war. Die Konsequenz der Airline: Sie mussten Passagiere dazu bringen, auf ihren Sitzplatz zu verzichten.

Höflich bitten und darauf hoffen, dass die Fluggäste Verständnis haben und einen anderen Flug nehmen, wäre hier wohl keine Option gewesen. Stattdessen hatte man ein anderes Lockmittel im Kopf, auf das wirklich nur die wenigsten verzichten würden: Geld! Also bot die Fluglinie all jenen, die freiwillig ihren Platz aufgeben, eine hohe Summe an. Das klang für einige sehr verlockend – auch für eine junge Frau aus New York. Gegenüber CNBC berichtete sie: „Während dem Boarding kam die Ansage: ’22 Menschen müssen auf ihren Platz im Flugzeug verzichten. Wir bieten den Freiwilligen 1.300 Dollar'“.

Insgeheim wusste die New Yorkerin allerdings, dass sie Airline verzweifelt war und wohl noch viel mehr bezahlen würde – also wollte sie hoch pokern und den Preis nach oben handeln. Sie schrieb ihren Freunden, die bereits im Flugzeug saßen, dass sie ihren Platz nur für 2.000 Dollar aufgeben würde. Doch darauf wollte die Airline vorerst nicht eingehen – also fuhr die Frau mit dem Boarding fort. Dann hörte sie eine weitere Durchsage – diesmal bot man allen Freiwilligen 2.500 Dollar an. Ein guter Grund für die Frau, das Flugzeug auf der Stelle zu verlassen und sich ihre „Belohnung“ am Gate abzuholen. Kurz bevor sie ihr Ziel erreichte, traute sie ihren Augen nicht; denn inzwischen hatte die Airline die Summe auf satte 3.000 Dollar erhöht.

„Habe mir fast mein Genick gebrochen“

Und dann begann die Jagd auf das Geld. Die Frau legte einen heftigen Sprint hin, um den Schalter zu erreichen. „Ich habe mir dabei fast mein Genick gebrochen“, berichtet sie gegenüber dem US-Medium. Doch das Glück der Frau sollte noch weitergehen. Für ihren ursprünglichen Flug nach Florida hat sie 358 Dollar bezahlt. Mit dem 3.000-Dollar-Angebot hat sie dabei auch noch richtig Gewinn gemacht.

Während ihre Freunde dann bereits in den Süden der USA geflogen sind, buchte sich die Frau einen Flug zu einem anderen Flughafen und bestellte ein Uber für 50 Dollar an ihren Zielort West Palm Beach. Mit einem kleinen Delay war sie schließlich doch noch mit ihrer Gruppe vereint und hatte dann sogar noch etwas Bonus-Geld, dass sie im Urlaub verprassen konnte.

