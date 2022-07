Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um die Beziehung von Stefanie Giesinger und Marcus Butler. Fans sind sich sicher, dass sich die beiden getrennt haben. Gelöschte Paar-Fotos und kryptische Kommentare deuten ziemlich sicher darauf hin. Jetzt liefert die 25-Jährige erneut ein Indiz dafür, dass sie wieder Single ist.

Das Model macht jetzt nämlich Werbung für die Dating-App „Bumble“ und plaudert über ihr Dating-Verhalten.

Stefanie Giesinger: „Ich bin nach 7 Jahren Beziehung aus der Übung“

Hat Stefanie Giesinger jetzt etwa offiziell verraten, dass sie und Marcus Butler nicht mehr zusammen sind und sie wieder Single ist? Zumindest klingt es so, wenn man sich den neuen Werbeclip der Dating-App „Bumble“ anschaut, in dem die 25-Jährige übers Daten, Sex und ihre Beziehungswünsche spricht.

„Ich möchte meine Sexualität für mich ergreifen und möchte damit spielen und möchte irgendwie was Körperliches erleben“, verrät Stefanie Giesinger in dem Clip. Sie habe diese Phase in ihrem Leben bis jetzt noch nicht gehabt, weil sie mit 18 in eine Beziehung kam und sieben Jahre mit ihrem Freund zusammen war. „Ich bin jetzt erst so, dass ich denke: ‚Okay, how the hell does a one-night stand work?“ – ääähhhm, erzählst du uns etwa gerade, dass du keinen Freund mehr hast?! Klingt für uns ziemlich eindeutig, oder?

„Ich fühl‘ mich gerade richtig frei. Hot Girl Summer incoming.“, betont Stefanie weiter und scheint damit wohl fix zu bestätigen, dass sie Single und ready to mingle ist!

Stefanie Giesinger & Marcus Butler offiziell getrennt?

Ganz direkt haben die beiden bislang allerdings immer noch nicht bestätigt, dass sie kein Paar mehr sind. Nach kryptischen Aussagen auf Instagram, gelöschten Paar-Fotos und der Suche nach einer eigenen Wohnung, sind sich Fans der 25-Jährigen mittlerweile allerdings ziemlich sicher, dass Stefanie Giesinger und Marcus Butler kein Paar mehr sind.

Neben dem Interview mit Bumble lassen auch aktuelle Instagram-Postings auf ihrem Account vermuten, dass sie nicht mehr in einer Beziehung ist. Dort teilte sie in letzter Zeit nämlich einige Schnappschüsse und Video-Clips, die sie mit Freunden beim Feiern und Genießen zeigen – von Marcus allerdings keine Spur.

Seit 2016 ein Paar

Die Germany’s Next Topmodel-Gewinnerin und der britische YouTuber wurden 2016 ein Paar. In den vergangenen Jahren teilten die beiden regelmäßig Momente aus ihrem gemeinsamen Leben mit ihren Fans. Auch für Werbekampagnen und Event-Moderationen standen sie zusammen vor der Kamera. Sollten sich die beiden nun tatsächlich getrennt haben, kommt das Liebes-Aus für viele wohl ziemlich überraschend, denn Stefanie und Marcus verkörperte für ihre Follower absolute #couplegoals!

Was denkt ihr – Haben sich die beiden getrennt? FIX WIE NIX!!!!!! Nein, die wollen einfach für sich sein!

Quiz Maker – powered by Riddle