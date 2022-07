Schauspielerin Florence Pugh polarisiert gerade mit ihrem Outfit, das sie während der Modenschau des Luxuslabels Valentino in Rom getragen hat. Durch die transparente Robe waren ihre Brüste samt Nippel deutlich zu sehen. Für viele scheinbar ein Problem! Jetzt spricht die 26-Jährige allerdings ein Machtwort.

Darin stellt sie all jene zur Rede, die ihre bewusste Outfit-Wahl kritisieren.

Florence Pugh: Shitstorm wegen durchsichtigem Kleid

Vergangene Woche haben sämtliche Luxuslabels ihre Haute-Couture-Kreationen in Rom präsentiert. Unzählige Hollywoodstars wie Anne Hathaway, Kate Hudson und Helen Mirren ließen sich die magischen Shows nicht entgehen. Auch „Little Women“-Star Florence Pugh beehrte die „ewige Stadt“ und sorgte damit auch gleich mal für ein reges Blitzlichtgewitter. Denn die Fotografen – und auch das Netz, konnten einfach nicht genug von der transparenten Valentino-Robe bekommen, die die 26-Jährige trug.

Allerdings waren nicht alle ganz so begeistert von der Outfit-Wahl der Schauspielerin. Denn der nahezu durchsichtige Stoff ließ tief blicken und legte die Brüste sowie die Nippel von Florence frei. Die Folge: Ein Shitstorm für die 26-Jährige und unzählige Schlagzeilen, in denen ihre Entscheidung, in dieser Robe über die spanische Treppe zu laufen, als „mutig“ beschrieben wurde. Aber war es wirklich Mut, den die Schauspielerin hier benötigte? Oder wollte sie schlicht und einfach dieses traumhafte Kleid von Valentino ausführen?

Für Florence ganz klar Letzteres. Denn jetzt äußerte sich die Schauspielerin zu all der Kritik, die ihre Robe ausgelöst hat. Auf Instagram spricht sie Klartext und lässt all jene, die meinen, sie für ihre Wahl anprangern zu müssen, ganz deutlich wissen, was sie von ihnen hält.

Das ist Florence Botschaft an die „vulgären“ Männer

In einem langen, emotionsgeladenen Posting auf Instagram stellt Florence Pugh jetzt klar, dass sie insgeheim genau wusste, welche Kontroverse ihre Robe auslösen würde. Sie sei daher auch nicht überrascht über die Reaktionen, die sie dafür erhalten habe. Dennoch gibt es so einiges, das die 26-Jährige loswerden möchte. „Ich habe mich so gefreut, dieses Kleid zu tragen. Keine Zelle in mir war nervös. Weder davor noch währenddessen und auch nicht danach“, schreibt sie.

Doch eines müsse sie erwähnen: „Interessant ist allerdings zu beobachten, wie leicht es für Männer ist, den Körper einer Frau öffentlich und stolz niederzumachen“, so Florence weiter. Denn offenbar hagelte es neben der generellen Kritik, sich so „freizügig“ zu präsentieren, auch einige Kommentare über ihren Körper und das Aussehen ihrer Brüste. „Es ist nicht das erste Mal und war mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal, dass sich Frauen von einer Masse an Fremden anhören müssen, was mit ihren Körpern alles nicht stimmt“, stellt die Schauspielerin fest.

Und dann hat sie noch eine Botschaft an jene, die einfach nicht mit ihren fiesen Bemerkungen aufhören können: „Es ist besorgniserregend, wie vulgär einige von euch Männer sind“. Sie habe sich selbst mittlerweile mit den „Macken“ ihres Körpers abgefunden, berichtet Florence. „So viele von euch wollten mich auf eine aggressive Art und Weise wissen lassen, wie enttäuscht ihr über meine ‚kleinen Brüste‘ seid oder dass ich mich für meine ‚flache Brust‘ schämen sollte.“

„Warum habt ihr so große Angst vor Brüsten?“

Wie Florence weiter schreibt, sei sie sich sehr wohl über die Größe ihrer Brüste bewusst und habe keine Angst davor. „Doch was mich mehr beschäftigt ist, warum habt ihr so große Angst vor Brüsten? Klein? Groß? Links? Rechts? Nur eine? Vielleicht keine? Was. ist. daran. so. furchterregend.“, so die polarisierenden Worte der 26-Jährigen. Scheinbar ist sie jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie nicht mehr tatenlos dabei zusehen möchte, wie der Körper von Frauen öffentlich analysiert und an den Pranger gestellt wird.

Und auch die abschließenden Worte der 26-Jährigen sollten wir uns alle gut merken. „Werdet erwachsen. Respektiert Menschen. Respektiert Körper. Respektiert alle Frauen. [… Dann wird das Leben sehr viel einfacher sein, das verspreche ich. Und das alles nur aufgrund von zwei süßen kleinen Nippel ….“.