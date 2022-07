Mit ihrer plötzlichen Trennung schockten Bibi und Julian Claßen kürzlich all ihre Fans. Doch bisher waren die gemeinsamen Fotos mit der Mutter seiner Kinder noch auf Instagram zu sehen. Das gehört nun der Vergangenheit an – denn die löschte der 29-Jährige am Sonntagabend.

In seiner Insta-Story erklärt er außerdem, wieso er sich gerade jetzt dazu entschlossen hat.

Julian Claßen löscht alle Fotos mit Bibi

Im Mai gaben Julian und Bibi ihrer Community ihre Trennung bekannt. Nach ganzen 13 Jahren gehen die beiden jetzt getrennte Wege. Bibi wird immer wieder mit ihrem vermeintlich neuen Freund Timothy Hill gesichtet. Aber auch Julian scheint inzwischen wieder auf Kurs zu sein, was Turteleien angeht. Denn anscheinend soll es ihm die Influencerin Tanja Makarić angetan haben. Der 29-Jährige verbringt momentan – zumindest wenn man der Insta-Story von Tanja Glauben schenken kann – recht viel Zeit mit der Influencerin. Erst vor ein paar Tagen postete sie ein Boomerang, auf dem sie und der YouTuber gemeinsam am Pool liegen. Auch Julian postete schon gemeinsame Fotos von ihm und Tanja. Doch bisher äußerten sich weder Julian noch Tanja zu ihrem Beziehungsstatus.

Doch Beziehungsstatus hin oder her: Es war nur mehr eine Frage der Zeit, bis der YouTuber die gemeinsamen Fotos mit Bibi löschen würde. Jetzt ist es allerdings so weit. Auf seinem Instagram-Profil findet man nun nur noch Bilder von ihm und den gemeinsamen Kindern Emily und Lio. Wieso er sich gerade jetzt dazu entschieden hat? Dazu äußert er sich in einer aktuellen Instagram-Story – denn seinen Fans ist es selbstverständlich sofort aufgefallen. Für ihn habe es gerade richtig angefühlt, schreibt er deshalb in einem kurzen Statement. „Es war komisch, diese Bilder jeden Tag auf meinem Profil zu sehen und ich fühle mich jetzt einfach wohler damit“, beantwortet er die Frage seiner Follower. „Ich werde diese Zeit selbstverständlich niemals vergessen, aber jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich“, fügt er dem noch hinzu.

Auf Bibis Instagram-Kanal sind hingegen noch alle gemeinsamen Fotos zu sehen.

Gerüchte über Beziehungskrise schon vor Trennung von Bibi und Julian Claßen

Der Gerüchteküche rund um eine Beziehungskrise zwischen dem YouTube-Pärchen machten schon vor ihrer offiziellen Trennung im Mai die Runde. Denn nur einige Wochen vor dem offiziellen Liebes-Aus waren Fotos von Bibi aufgetaucht, auf denen sie einen anderen Mann küsste. Auch in ihren Insta-Storys und in ihrem Podcast waren die Spannungen zwischen den beiden laut Fans sichtlich bemerkbar.

Was letztlich zum Ende ihrer Ehe führte, ist unklar. Weder Bibi noch Julian haben sich zu den genauen Hintergründen geäußert.

