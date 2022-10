Langsam, aber sicher nähern wir uns dem Jahresende. Viele von uns können den Wechsel ins neue Jahr gar nicht erwarten. Denn er bringt aus astrologischer Sicht meist große Veränderung mit sich. Doch manche Sternzeichen müssen gar nicht mehr so lange warten. Sie können sich noch im Jahr 2022 auf eine gravierende Neuerung in ihrem Leben gefasst machen.

Was genau das Horoskop für einen Einfluss hat? Für diese Tierkreiszeichen haben wir eine kleine Prognose.

Skorpion

Beim Sternzeichen Skorpion steht 2022, gewollt oder nicht, noch ein großer Umzug an. Könnte die Liebe der Grund dafür sein? Oder ein Jobangebot? Gegen Ende des Jahres finden sich Skorpion-Geborene auf jeden Fall in neuer Umgebung wieder, die auch einen regelrechten Neustart einläutet. Das kann laut Horoskop in zwei Richtungen gehen: die maximale Erfüllung oder die große Panik. Das Gute: Im neuen Jahr dürfte sich alles wieder eingependelt haben!

Steinbock

Zugegeben, im Leben des Steinbocks lief dieses Jahr nicht immer alles ganz rund. Doch auch dem Erdzeichen steht 2022 noch einiges bevor. Dieses Tierkreiszeichen ist dafür bekannt, stets verlässlich zu sein. Zudem ist das Sternzeichen derzeit voller Tatendrang und Motivation. Eine tolle Kombi. Der Steinbock erlebt daher in diesem Jahr noch eine große Veränderung in Sachen Beziehungsstatus. Damit könnte gemeint sein, dass es beim Dating so richtig gut läuft und sie die Liebe ihres Lebens kennenlernen. Beim vergebenen Steinbock könnte sogar eine Verlobung anstehen.

Löwe

Auch für den Löwen stehen vor 2022 noch alle Zeichen auf Veränderungen positiver Art. Das selbstbewusste und fleißige Sternzeichen transformiert sich und macht sich zu neuen Herausforderungen auf. Eine lebensverändernde Reise, oder ein völlig neuer Job? Fest steht: Beim Löwen ist auch Mut gefordert. Dadurch durchleben sie in kürzester Zeit eine regelrechte Metamorphose.