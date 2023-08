Das Ungeheuer von Loch Ness ist wohl eines der größten tierischen Mysterien unserer Zeit. Fans sind sich einig: Nessie ist real! Handfeste Beweise gibt es zwar nicht, doch das soll sich bald ändern! Mit der größten Suchaktion seit Jahrzehnten wollen Interessierte das Rätsel um das Loch Ness Monster nun endlich lösen.

Sowohl Expert:innen als auch freiwilliger Helfer sind gefragt!

Loch Ness Monster: Die bisher größte Suchaktion nach „Nessie“ startet bald

Ihr liebt Abenteuer und habt am 26. und 27. August noch nichts vor? Dann haben wir jetzt einen ultimativen Reisetipp für euch! Denn wer dabei helfen will, eines der größten Rätsel der Geschichte zu lösen, sollte Ende August nach Schottland reisen. Dort will man nun nämlich in der angeblich größten Suchaktion seit den 1970er Jahren nach dem sagenumwobenen Monster von Loch Ness im gleichnamigen See Ausschau halten.

Gesucht wird im See, aber auch am Land. Und hier kommen Mystery-Fans ins Spiel. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, lädt das Loch Ness Centre nämlich Menschen aus aller Welt ein, bei der Suche zu helfen. Special Skills braucht man dazu offenbar nicht! Angst vor mysteriösen Entdeckungen und jeder Menge Spannung solltet ihr allerdings nicht gerade haben! Aber auch wenn das Ganze mega spaßig klingt, in Schottland nimmt man die Aktion offenbar mehr als ernst.

Suchaktion mit Experten am Land und im See

Laut Bericht erklärt Paul Nixon, Geschäftsführer des Loch Ness Centre, dazu: „Wir sind die Hüter dieser einzigartigen Geschichte und investieren nicht nur in die Schaffung eines unvergesslichen Erlebnisses für die Besucher, sondern setzen uns auch dafür ein, die Suche fortzusetzen und Geheimnisse endlich zu lüften, die unter dem Wasser des berühmten Lochs liegen.“ Dafür werden offenbar weder Mühen noch Kosten gescheut.

Das Zentrum arbeitet bei der Suche mit der Gruppe Loch Ness Exploration (LNE) zusammen. Experten aus der ganzen Welt wollen offenbar mit modernster Technik den See in den Highlands ganz genau untersuchen. Drohnen über Wasser sollen dabei mit Infrarotkameras Wärmebilder erzeugen, unter der Oberfläche wird ein Hydrophon, eine Art Unterwassermikrofon, akustische Signale aufzeichnen. Auf diese Weise sei das Gewässer noch nie abgesucht worden. „Das Wochenende bietet die Gelegenheit, die Gewässer auf eine noch nie dagewesene Weise zu durchsuchen, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was wir finden.“, so Nixon. Geplant sei zudem, dass Amateur-Mystery-Jäger an den genannten Tagen im August Ausschau nach Bewegungen im Wasser halten.

Nessie-Tourismus boomt seit 90 Jahren

Es ist nicht ganz eindeutig, ob es sich bei der Aktion lediglich um einen PR-Stunt handelt, um den Tourismus weiter anzukurbeln. Fest steht allerdings: Nessie ist zweifellos die bekannteste Botschafterin für Schottland. Über die Jahrhunderte hinweg gab es immer wieder Berichte über Sichtungen eines vermeintlichen Seeungeheuers oder eines großen, unbekannten Wesens im Loch Ness.

Und der Mythos vom Ungeheuer von Loch Ness reicht bis ins Jahr 565 zurück. Der Hype aber begann erst vor etwa 90 Jahren, nachdem eine Lokalzeitung über die Begegnung einer Hotelmanagerin im Ort Drumnadrochit mit einem „Wassermonster“ berichtete. In dem Hotel befindet sich mittlerweile das Loch Ness Centre, das über Nessie und den See informiert und Touren anbietet. Seit der ersten Sichtung wurden inzwischen bereits Hunderte von Augenzeugenberichten verzeichnet. Im Laufe der Jahre wurde die Vermutung geäußert, dass es sich bei dem Ungeheuer um einen Plesiosaurus, ein prähistorisches Meeresreptil, riesige Aale oder sogar schwimmende Zirkuselefanten handeln könnte.

Und falls euch jetzt tatsächlich das Nessie-Fieber gepackt hat, könnt ihr euch gleich hier für die Aktion anmelden.