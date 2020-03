Du glaubst Männer stehen auf vollgekleisterte Make-Up Gesichter und hohe High-Heels? Falsch gedacht! Was unsere Herren der Schöpfung wirklich mögen: Natürlichkeit, Humor, sowie einen guten Geruch. Wir sagen dir, worauf es wirklich ankommt:

1. Hab’ Humor

Du hast Humor – dann zeig ihn auch! Besonders ansprechend finden Männer, wenn man gemeinsam Spaß haben kann und den anderen auch einmal ein wenig auf der Schaufel hat. Wer möchte denn schon gerne eine langweilige Beziehung? Richtig – niemand! Also, hab Spaß und zeige das auch dem Mann dir gegenüber. Humor siegt! 😉

2. Der Duft macht’s aus

Die Suche nach dem richtigen Duft ist total schwer! Denn: Unser Duft sagt einiges über uns aus.

3. Sei eine Powerfrau

Sei selbstbewusst, selbstständig und stark! Zeig dem Mann deiner Träume, dass du es kannst, dass du alles schaffst, denn das tust du ja auch! Diese Einstellung und Ausstrahlung finden Männer an uns besonders sexy. Das weckt den Tiger-Instinkt in ihnen, denn wenn wir uns nicht unterkriegen lassen, müssen sie um uns kämpfen. Wir müssen zeigen, welche Powerfrauen in uns stecken! Mädels, ihr seid toll! ❤

4. Be as you are

Wie gerade erwähnt: Wir sind toll, wie wir sind! Und daher müssen wir uns nicht verstellen und irgendwelchen erfundenen Idealen nachstellen. Mit all unseren Ecken und Kanten, die uns so besonders machen, sind wir genau so, wie wir sein sollen. Natürlichkeit ist das Wort, von dem wir reden. Männer lieben es, wenn wir uns natürlich zeigen und ohne vollgekleistertem Make-Up Gesicht in die Welt begeben.

5. Be happy

Der wichtigste Punkt: Sei glücklich! Lebe dein Leben, wie du es dir wünscht, wie es für dich richtig ist und wie du dich wohl fühlst. Wenn wir glücklich sind, strahlen wir das auch aus. Und genau das finden die Herren der Schöpfung an uns anziehend. Versuche den Tag mit positiver Energie zu starten und du wirst sehen: wie von selbst wirst du dich auch besser fühlen. 🙂