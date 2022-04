Ein Mann aus den USA verklagt jetzt ein Hotel – und der Grund für die Klage ist nichts für schwache Nerven! Ihm sei in seinem Zimmer im Schlaf eine Kakerlake ins Ohr gekrochen – mit Folgen.

Laut Klagschrift erlitt der Mann dadurch einen Hörverlust.

Mann kriecht Kakerlake im Schlaf ins Ohr

Ein Hotelaufenthalt soll eigentlich ein rundum angenehmes Erlebnis sein. Doch so ein Besuch kann auch in einem Albtraum enden. Das musste auch ein Mann aus den USA feststellen.

Der Mann aus Ohio verklagt nun ein Hotel in Myrtle Beach, im US-Bundesstaat South Carolina. Der Grund: Ihm soll laut Gerichtsakten eine Kakerlake im Schlaf ins Ohr gekrochen sein. Der Vorfall ist aber nicht nur extrem eklig, sondern auch gefährlich. Das Ganze hatte bei dem Mann nämlich einen Hörverlust zur Folge.

„Extreme Schmerzen im Ohr“

Der Mann schlief am 30. Juli 2021 in seinem Hotelzimmer, als ihm angeblich eine Kakerlake ins Ohr kroch. Die Kakerlake riss den Hotelbesucher aus seinem Schlaf und „verursachte extreme Schmerzen im Ohr“, so die Klage. Die Folge war der komplette Hörverlust auf der betroffenen Seite. Seit dem Kakerlaken-Vorfall sei der Mann in seinem Alltag, und auch in der Arbeit stark eingeschränkt.

In der Gerichtsakte wird dem Hotel „grobe Fahrlässigkeit“ aus verschiedenen Gründen vorgeworfen, darunter das Versäumnis, nach Kakerlaken zu suchen, die Zimmer in dem Hotel sachgemäß zu reinigen und Schädlingsbekämpfungsdienste bereitzustellen.

Nicht das erste Kakerlaken-Fiasko

Beunruhigenderweise ist ist dies nicht der erste Vorfall dieser Art. Ein Australier schilderte 2014 gegenüber The Guardian, dass ihm eine 2 cm große Kakerlake in das Ohr kroch und sich dort verschanzte. Das Tier war zu groß, um es herauszuziehen. „Es fühlte sich wie eine heftiger Nadelstich an“, so der Australier. Er habe regelrecht gespürt, wie die Kakerlake an seinem Trommelfell „knabberte“. Das Krabbeltier konnte dann erst von einem Arzt und mit sehr viel Öl herausgeholt werden.

Würdet ihr das Hotel deswegen verklagen? Ja, denn das Zimmer wurde offensichtlich nicht gründlich gereinigt. Nein, sowas kann überall passieren.

Quiz Maker – powered by Riddle