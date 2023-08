Die Hitze der vergangenen Tage macht uns ganz schön zu schaffen – am liebsten würden wir ja den ganzen Tag im Wasser sein und das Office in einen Pool verlegen. Träumen darf ja noch erlaubt sein! Zum Glück gibt’s aber auch ein paar andere Tricks, mit denen wir uns abkühlen können. Zum Beispiel mit kühlenden Beauty-Produkten.

Wir haben hier fünf unserer Beauty-Lieblinge für euch, die dafür am besten geeignet sind.

Beauty-Produkte zum Abkühlen

Unser Top-Tipp vorweg: Packt eure Cremen & Co in den Kühlschrank – dann wird jede Beauty-Routine automatisch zum erfrischenden Erlebnis! Es gibt da aber auch noch Produkte, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe und anderer kühlender Eigenschaften zum idealen Sommer-Begleiter bei heißen Temperaturen werden.

1. Kühlender Augen Roll-On

Einmal damit angefangen, könnt ihr nicht mehr die Finger davon lassen – wir haben euch gewarnt! Der Hydro Refresh Augen Roll-On von Lavera ist diesen Sommer unser ständiger Begleiter, der übrigens auch schon zum fixen Kühlschrank-Inventar gehört. Das Produkt verleiht euch einen Frischekick und hat einen kühlenden und abschwellenden Effekt für die Augen. Erhältlich zum Beispiel im Lavera-Online-Shop für 13,19 Euro.



2. Erfrischende Gesichtsmaske

Eine erfrischende Gesichtsmaske nach einem heißen Sommertag ist perfekt zum Abkühlen! Unser Favorit: Die „Don’t Look At Me“- Gesichtsmaske von Lush. Frischer Zitronensaft sorgt für ein schönes Hautbild, tunesischer Neroli klärt die Haut und Bio-Seidentofu macht sie extra weich – inklusive Peelingeffekt! Erhältlich in den Lush-Stores oder online, für 13,95 Euro.

3. Kühlendes Tonic

Bestimmte Kräuter können uns ebenfalls dabei helfen, uns im Sommer Abkühlung zu verschaffen. Deshalb setzen wir auch bei der Körperpflege auf kühlende Inhaltsstoffe. Unser Tipp: Das Neuner’s Agil Tonikum enthält eine Kombination von Inhaltsstoffen wie kühlendem Menthol, durchblutungsförderndem Rosmarin und kreislaufanregendem Wacholder. Es kann bei niedrigem Blutdruck und Hitze helfen, indem es den Kreislauf anregt und für eine angenehme Kühlung auf der Haut sorgt. Für rund 9 Euro im Online-Shop erhältlich.



4. Eiskalte Eyepads

Nichts fühlt sich besser an, als sich gleich morgens mit Beauty-Produkten zu erfrischen. Unser Tipp für die Morgen-Routine: schnappt euch gleich morgens nach dem Aufstehen ein paar Eyepads und startet so richtig gut erfrischt in den Tag. Die Pads am besten am Vorabend in den Kühlschrank legen, für noch mehr eiskalten Frischekick! Wir empfehlen die CytoLine Fresh-Calming Eye Patches von MBR mit Hyaluronsäure. Sie versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und können die Zellregeneration verbessern. Im Online-Shop für 19 Euro erhältlich.

5. Cooling Spray

Ebenfalls unser ständiger Begleiter im Sommer: Cooling-Sprays, mit denen man sich zwischendurch daheim, im Office oder auch unterwegs erfrischen kann. Ein paar Spritzer davon ins Gesicht oder auf den Körper und schon sind die heißen Sommertage gleich erträglicher. Unser Favorit: der Thermalwasser Spray von Avène. Er enthält jede Menge Mineralien und Spurenelementen, die die Haut beruhigen, ohne sie auszutrocknen. Erhältlich in Apotheken, ab 9,90 Euro.