In New York hat sich ein Tiger mit dem Corona-Virus infiziert. Angesteckt hat das Tier offenbar ein Pfleger im Zoo, der selbst keinerlei Symptome zeigte. Laut Tiergarten erholt sich das Tigerweibchen aber voraussichtlich wieder.

Drei weitere Großkatzen sollen Symptome einer Covid-19-Infektion zeigen.

Erster Tiger positiv auf Corona getestet

In einem New Yorker Zoo ist ein Tiger positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das vierjährige Weibchen Nadia leide an einem trockenen Husten, werde sich aber voraussichtlich erholen, teilen die Betreiber des zoologischen Gartens im Stadtteil Bronx mit. Es sei weltweit die erste bekannte Infektion bei einem Tiger und das erste Mal, dass in den USA bei einem Tier die Krankheit nachgewiesen worden sei.

Der Zoo in New York ist bereits seit dem 16. März geschlossen. Der Krankheitsüberträger soll daher ein Tierpfleger gewesen sein, der unwissentlich am Coronavirus erkrankt ist und keine Symptome zeigt.

Coronatests sollten nicht zur Routine werden

Neben Nadia sollen noch drei weitere Tiger und Löwen an Symptomen leiden, die auf eine Covid-19-Infektion deuten. Unter anderem trockener Husten, Atembeschwerden und Appetitlosigkeit. Die restlichen Tiere wurden allerdings noch nicht getestet, da sie dafür unter Narkose stehen müssen. Das US-Landwirtschaftsministerium empfehle daher nicht, Coronatests bei Großkatzen routinemäßig durchzuführen. Laut dem Zoo gehe es aber allen Tieren gut und man rechne mit einer Genesung.

