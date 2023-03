Es gibt einen neuen Haarfarben-Trend, der uns ab sofort begleitet: Glossy Brunette. Die Farbe ist genauso shiny, wie sie klingt. Das Besondere daran: Anstatt mehrere Braunnuancen zu vereinen, wie wir es sonst auch tun, wenn wir unser Haar aus dem Winterschlaf holen wollen, setzen wir hier auf einen einzigen kühlen Braunton.

Hier verraten wir euch alles, was ihr darüber wissen müsst.

Warum wir Glossy Brunette jetzt lieben

Von wegen, im Frühling greifen wir wieder zu wärmeren Haarfarben! Glossy Brunette ist der perfekte Beweis dafür, dass es auch jetzt noch schön kühl auf unseren Köpfen sein darf. Statt Balayage und Ombré setzen wir auf einen durchgehenden Braunton, der für einen unglaublichen Glow-Effekt sorgt. Denn die kühle Farbe sorgt für einen Glanz, von dem wir bisher nur geträumt haben und wirkt dazu noch unglaublich edel. Durch die Coolness ist die Farbe außerdem ein toller Kontrast zu all den knalligen und pastelligen Frühlingsfarben. Das könnte dann in etwa so aussehen:

Die Haarfarbe, die jeder tragen kann

Das Tolle an Glossy Brunette: Hat man bereits brünettes Haar, dann reicht eine einfache Farbauffrischung oder eine Tönung, die uns gleichzeitig auch einen schönen Glanz verschafft. Auch blonde Haare können in dem kühlen Brunette-Ton erstrahlen. Hier sollte man lediglich darauf achten, eine Nuance zu verwenden, die so kühl wie möglich ist, um für ein strahlendes Finish zu sorgen.

Stars wie Lily Collins zeigen schon seit Jahren, dass ein einziger Braunton reicht, um für einen Hingucker-Look zu sorgen. Und auch Nicola Peltz Beckham ist auf die dunkle Seite gewechselt. Sie hat ihre blonde Mähne bereit seit einiger Zeit gegen einen glowy und shiny Braunton eingetauscht.

So bleibt der Glanz möglichst lange erhalten

Damit der Glanz, den man frisch nach dem Friseur versprüht, nicht gleich bei der nächsten Haarwäsche wieder verschwunden ist, gibt es ein paar einfache Tipps und Tricks. Zunächst einmal sollte man darauf achten, dass das Haar immer gut mit Feuchtigkeit versorgt ist, etwa mit speziellen Shampoos, die die Schuppenschicht öffnen. Umso wichtiger ist es dann, anschließend einen geeigneten Conditioner zu verwenden, der diese Schuppenschicht wieder verriegelt. Wer seine Haare die letzten Sekunden unter Dusche auch noch mit kaltem Wasser wäscht, dem ist ein feiner Glanz garantiert.

Aber auch eine spezielle Pflege für coloriertes Haar kann hier Wunder wirken. Wer noch mehr nachhelfen möchte, kann ein Glanz-Spray verwenden.