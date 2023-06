Neue Woche, neues Glück! Das trifft besonders auf folgende drei Sternzeichen zu. Denn sie können sich darauf freuen, dass in den kommenden sieben Tagen wirklich alles zu ihren Gunsten passiert.

So startet man doch gerne in den Montag …

Fische

Auf die Fische wartet eine Woche voller Emotionen – aber jene von der guten Sorte, keine Sorge! Denn das Tierkreiszeichen findet endlich den Mut, zu seinen Gefühlen zu stehen und aufs Ganze zu gehen. Das wird auch belohnt. Denn das Sternzeichen stößt mit seiner Offenbarung auf Gegenseitigkeit. Und so ändert sich das Leben des Fisches von heute auf morgen. Denn ab sofort heißt es: willkommen auf Wolke Sieben, wo Herz und Verstand kurzzeitig eine Auszeit haben und einfach mal genießen dürfen.

Stier

Stiere starten voller Tatendrang in die Woche. Auf sie wartet zwar jede Menge Arbeit, doch mit einem Motivationsschub, den sie gleich zu Beginn bekommen, haben sie Spaß an den kommenden Herausforderungen und sehen nur die positiven Seiten des Stresses. Das bleibt auch dem Arbeitgeber nicht verborgen! Der Stier sollte also die Chance unbedingt nutzen, einen guten Eindruck zu hinterlassen, dann könnte schon bald die nächste Gehaltserhöhung warten!

Zwillinge

Die letzten Wochen waren Zwillinge nicht gerade gut gelaunt. Vielleicht lag das am Wetter, am Stress oder am emotionalen Ballast, den sie schon länger mit sich rumschleppen. Doch das ist jetzt vorbei! Denn durch eine bedeutungsvolle Überraschung bekommt das Tierkreiszeichen seine unbeschwerte Lebensfreude zurück und alles scheint viel einfacher zu laufen. Der Zwilling kann von Glück reden, einen so tollen Freundeskreis um sich zu haben, der für sein Wohlbefinden sorgt.