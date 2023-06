Du bist schwanger und kannst es selber kaum glauben? Verstehen wir total! Neben der ganzen Vorfreude ist es nicht immer ganz leicht, eine Schwangerschaft zu genießen.

Mit diesen Tipps gelingt es dir!

Genieße kleine Auszeiten

Alles was uns gut tut, ist nun besonders willkommen und kommt immer auch dem Baby zugute. Denn das Baby spürt es, wenn die Mama entspannt ist. Gönn dir eine schöne Pediküre – denn deine Füße haben derzeit am meisten zu tragen – oder genieß eine himmlische Massage! Dein Körper, der gerade etwas Großartiges schafft, hat kleine Auszeiten mehr als verdient. Sängerin und unser Idol aus Teenie-Zeiten LaFee genießt in ihrer Schwangerschaft gerne die Sonne und sorgt so für entspannte Stunden.

Sorge für dein Wohlbefinden

Du willst alles richtig machen? Und setzt dich nun unter Druck? Cool down. Jetzt ist es an der Zeit, einfach für dein Wohlbefinden zu sorgen. Gutes Essen und vor allem leichte Mahlzeiten können dir in der Kugelzeit richtig gut tun. Für den Baby optimal vorsorgen kannst du mit OMNi-BiOTiC® PANDA! Studien belegen klar: Der Start ins Leben ist für die Entwicklung der kindlichen Darmflora entscheidend! Denn sowohl die Art der Geburt als auch die Nahrungsquelle für das Neugeborene (Stillen oder Fläschchennahrung) beeinflussen die Zusammensetzung und Artenvielfalt der Besiedelung im kindlichen Darm entscheidend. Experten empfehlen daher OMNi-BiOTiC® PANDA – sowohl in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten als auch im gesamten ersten Lebensjahr der Kinder täglich einzusetzen. So sorgst du nicht nur für dein Wohlbefinden, sondern auch gleich für das deines Babys. Erhältlich in deiner Apotheke! Mama-Influencerin Christina Weissenbacher setzt von Anfang an auf OMNi-BiOTiC® PANDA.

Plane ein Fotoshooting

Ein Fotoshooting vom Babybauch ist im achten Monat der Schwangerschaft eine wunderschöne Erinnerungsidee. Einerseits kannst du dich selbst so richtig in Schale werfen, andererseits hast du für immer tolle Bilder, die dich gerne an deine Kugelzeit erinnern werden. Suche dir eine Fotografin oder einen Fotograf heraus, der dir auf Anhieb sympathisch ist. Pro-Tipp: Mache gemeinsam mit deiner:m Partner:in Bilder, sozusagen euer erstes Familienportrait. Model und Influencerin Cheyenne Ochsenknecht hat die Chance gleich genutzt, um ein kleines Familien-Shooting in ihrer Kugelzeit zu planen.

Hör auf zu Googeln

Du willst nicht wissen, was für Komplikationen es in einer von zehntausend Schwangerschaften gibt. Schon alleine das Lesen von Symptomen kann uns panisch werden lassen, obwohl es dem Baby total gut geht! Falls es wirklich Beschwerden geben sollte, dann ab zu einer:m Expert:in. Aber ansonsten machst du dir nur mehr Stress als du einen Nutzen daraus ziehst. Zum Typ entspannte Mami zählt auch „Too hot too handle“-Star Emely, die ihre Schwangerschaft sehr genossen hat.

Pausen statt Stress

Klingt banal, ist aber wirklich wichtig: Vermeide Stress! Dein Körper leistet gerade extrem viel, das heißt aber auch, dass du einmal weniger Energie hast und deinem Körper die Ruhe schenken solltest. Vor der Schwangerschaft war ein voller Terminkalender kein Problem? Auch wenn es während der Schwangerschaft theoretisch noch funktionieren sollte, denk daran, dass dir ein bisschen Ruhe nicht schadet. Leg die Beine hoch, lies ein Buch oder mach einen Mittagsschlaf – alles ist erlaubt! Taff-Moderatorin Viviane Geppert macht es vor und legt sich gemütlich auf die Couch.