2023 geht es bei manchen Sternzeichen rund – auch was die Karriere betrifft. Egal ob eine Beförderung, eine Neuorientierung oder sogar eine überraschende Kündigung: Manche Sternzeichen erwartet in Sachen Arbeit eine krasse Veränderung.

Welche Tierkreiszeichen das sind, erfahrt ihr hier!

Widder

Widder sprühen meist nur so vor kreativen Ideen. Doch häufig bleiben diese ohne Würdigung. Das ändert sich aber endlich im Jahr 2023 und das Feuerzeichen darf sich beruflich endlich so entfalten, wie es das schon immer wollte. Vielleicht ist es für Widder nicht unbedingt eine Gehaltserhöhung, sondern viel mehr eine berufliche Umorientierung, die auf sie zukommt. Sie sollten den Schritt aber unbedingt wagen, denn auf lange Sicht dürfte sie diese Umstrukturierung ganz schön happy machen.

Stier

Auch beim Stier stehen im neuen Jahr beruflich einige Veränderungen an. Trifft sich gut für die fleißigen Stiere, denn schon länger haben sie das Gefühl, im Job nicht mehr richtig gefordert zu werden – vielleicht liebäugeln manche von ihnen deshalb schon mit der Selbstständigkeit oder einem Richtungswechsel? 2023 lohnt es sich jedenfalls, mutig nach vorne zu blicken und neue Karriere-Wege zu beschreiten. Denn das Geheimnis des Erfolges liegt bei den Stieren jetzt darin, für die Gelegenheiten bereit zu sein, wenn sie kommen.

Löwe

Bei Löwe-Geborenen wird es 2023 besonders spannend. Auch sie erwartet eine berufliche Veränderung, und das, obwohl sie eigentlich so gar nicht damit gerechnet haben. Eine unvorhergesehene Kündigung? Auch wenn dies im ersten Moment für den Löwen ungelegen kommt, entpuppt sich dieser Schritt langfristig betrachtet als etwas Positives. Auch Löwen können also zuversichtlich in das neue Jahr starten. Unvorhersehbare Überraschungen meistern sie mit links!