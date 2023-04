Vor wenigen Wochen sorgte die Nachricht, dass Rapper Marteria in den USA festgenommen wurde, für Aufregung. Jetzt meldet sich der deutsche Musiker selbst zu Wort und erklärt, was Ende März wirklich passiert sein soll.

Seine Fans sind aber alles andere als zufrieden mit seinem Statement.

Das sagt Marteria zu seiner Festnahme

Es war ein großer Schock für alle Fans von Marteria: der Rapper soll Ende März in den USA wegen eines Streits mit einer Frau festgenommen worden sein, wie unter anderem die deutsche Bild berichtet hatten.

Nach zahlreichen Spekulationen rund um Details zu dem Vorfall meldet sich jetzt Marteria selbst zu Wort. Auf Instagram teilt der 40-Jährige ein Statement, in dem er erklärt, was in jener Nacht wirklich passiert sei und bei wem es sich um die Frau handelt, die in einem vermeintlichen Polizeibericht erwähnt wird. „Vor 3 Wochen hatten meine Freundin und ich in den USA einen lautstarken Streit, der – worauf ich nicht stolz bin – zu einem Polizeieinsatz führte“, schreibt der Musiker. „Auch wenn wir uns danach wieder vertragen haben, waren die letzten 3 Wochen für uns, wie Ihr Euch sicher vorstellen könnt, extrem belastend. Insbesondere durch die Vorverurteilung in den Medien“, fügt Marten hinzu.

„Gab kein Würgen“

Wie der „Lila Wolken“-Interpret weiterschreibt, seien er und seine Freundin erleichtert darüber, dass die amerikanischen Ermittlungsbehörden sämtliche Vorwürfe fallengelassen und das Verfahren eingestellt haben. Dann betont Marteria: „Es hat weder eine Kaution, noch eine Anklage und erst recht kein Würgen gegeben“. Falschberichterstattungen oder gar Beleidigungen werde er künftig nicht mehr dulden und auch dagegen vorgehen, wie in dem Statement steht. Jetzt konzentriere sich der Rapper wieder auf die Musik, so Marten abschließend und „[…] hoffe, Euch alle auf den kommenden Sommershows zu sehen“.

Fans enttäuscht von Statement

Auch, wenn einige Marteria-Fans nun erleichtert aufatmen, gibt es dennoch einige, die sich mit dem Statement des Rappers nicht zufriedengeben. „Bin echt enttäuscht von diesem Statement. Immer sind die Medien Schuld. […] Bin schon so lange Fan, hab dich wirklich oft live gesehen, aber das ist grad echt ein downer für mich. Hätte mehr Größe von dir erwartet, weil ich echt viel von dir halte“, schreibt etwa eine Userin. „Sorry, aber das reicht nicht“, stimmt auch jemand anders zu.

„Ich finde @marteria macht es sich sehr einfach mit diesen paar Zeilen..und jetzt ist alles gut und vergessen? Nee! Und dann noch die Medien verklagen wollen wegen der Berichterstattung? Sorry, die haben nur geschrieben was in den Polizeiakten stand, also nix gelogen [sic]. Da versucht einer ganz schön Schaden von sich abzuwenden, bin raus“, zeigt sich ein weiter Fan enttäuscht.