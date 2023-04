Der erst 15-jährige Noah Matthews Matofsky schreibt Geschichte. Denn er ist der erste Schauspieler mit Down-Syndrom, der eine Hauptrolle in einem Disneyfilm ergattert hat. In der Live-Action-Verfilmung des Klassikers „Peter Pan & Wendy“ spielt der Brite den Anführer von Peter Pans Bande „Lost Boys“, die Nimmerland unsicher machen.

In dem Film, der im April erscheint, ist Matofsky an der Seite von bekannten Hollywoodgrößen wie Jude Law und Alan Tudyk zu sehen.

Schauspieler mit Down-Syndrom erhält Disney-Hauptrolle

Die nächste Live-Action-Verfilmung von Disney steht mit „Peter Pan & Wendy“ bereits in den Startlöchern. Und mitten drin befindet sich der 15-jährige Noah Matthews Matofsky. Der Schauspieler sorgt dabei für eine persönliche und eine weltweite Premiere: Denn für den jungen Mann mit Down-Syndrom ist das seine erste große Rolle. Und für Disney ist es das erste Mal, dass ein Schauspieler mit Down-Syndrom eine Hauptrolle erhält.

Matofsky verkörpert im Disney-Klassiker die Rolle von „Slightly“, dem Anführer von Peter Pans Bande „Lost Boys“. Gemeinsam ziehen sie durchs geheimnisvolle Nimmerland und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. Im Casting hat sich der Newcomer gegen unzählige Konkurrenten durchgesetzt. Jetzt ist er an der Seite von Hollywood-Größen wie Jude Law („Phantastische Tierwesen“) und Alan Tudyk („Resident Alien“) zu sehen.

Der Tag, an dem Jude Law Eis servierte

Für die Dreharbeiten musste der 15-Jährige seine Heimat Großbritannien für ein halbes Jahr verlassen. Teilweise begleiteten den aufstrebenden Star seine Mutter und abwechselnd sein Vater an abenteuerliche Drehorte wie Neufundland und Vancouver. Wie Noah gegenüber der britischen Sun verrät, hatte er am großen Spaß am Set. Es sei zwar viel zu lernen gewesen – und das in kürzester Zeit, dennoch seien die Eindrücke sehr aufregend gewesen, vor allem die actionreichen Szenen.

Ein Highlight für den jungen Schauspieler war auch der Tag, an dem Jude Law einen Eiswagen ans Set bestellte und jedem höchstpersönlich Eis servierte, wie er der Zeitung verrät. Im Film übernimmt Law übrigens die Rolle des weltbekannten Bösewichts Captain Hook.

„Ein bisschen ein Held“

Durch seine große Filmrolle gilt Noah mittlerweile als großer Star in seiner Heimat. Unzählige Menschen haben ihn bereits nach Autogrammen gefragt, nachdem der Trailer zu „Peter Pan“ erschienen ist. „Ich bin irgendwie ein bisschen ein Held“, zeigt sich der 15-Jährige, der noch zur Schule geht, stolz. Nach seinem Abschluss möchte er weiterhin als Schauspieler arbeiten und junge Menschen, die ebenfalls das Down-Syndrom haben, dazu ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen.

Ab 28. April 2023 ist der Film auf Disney+ verfügbar. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen: