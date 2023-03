Der Disney-Nostalgietrend geht in die nächste Runde. Und dieses Mal bekommt der Klassiker „Peter Pan“ ein Upgrade. In „Peter Pan & Wendy“ wird die Geschichte aus dem Nimmerland wieder zum Leben erweckt.

Und der erste Trailer zeigt: es wird ganz schön magisch.

Es geht zurück ins Nimmerland

„Peter Pan“ hat schon die Kindheit von vielen Generationen geprägt. Denn der animierte Disney-Klassiker über den Jungen, der nie erwachsen wird, stammt aus dem Jahr 1953. Die Geschichte, die eigentlich auf einem Buch von James M. Barrie basiert, sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Spin-Offs, Neuerzählungen und Realverfilmungen. Und jetzt – 70 Jahre nach dem Original – will Disney offenbar die Geschichte neu erzählen.

Denn in der Realverfilmung „Peter Pan & Wendy“ geht wieder Back to the Roots. Wir sehen also, wie die junge Wendy ins Nimmerland entführt wird, um dort an der Seite von Peter Pan gegen den bösen Captain Hook (gespielt von Jude Law) zu kämpfen. Der erste Trailer, den Disney jetzt veröffentlicht hat, zeigt: das Nimmerland hat ein optisches Upgrade. Denn schon in den kurzen Ausschnitten des Films sehen wir magische Meerjungfrauen, riesige Piratenschiffe und jede Menge Magie. Und auch einen Blick auf Tinkerbell – gespielt von Yara Shahidi – können wir schon erhaschen.

„Peter Pan & Wendy“ schon im April auf Disney+

Online scheint die Neugierde auf den Film definitiv geweckt zu sein. „Als der größte Peter Pan/ Nimmerland-Fan, den ihr je treffen werdet, finde ich diesen Trailer verdammt gut und die Besetzung sieht toll aus. Das bringt mich fast zum Weinen, ich fühle mich so nostalgisch“, schreibt etwa ein Twitter-User. Doch andere betonen, dass das Remake das Original wohl nie ersetzen wird.

Ob „Peter Pan & Wendy“ letztlich mit dem Original mithalten kann, wird sich schon bald zeigen. Denn die Realverfilmung wird am 28. April auf Disney+ ausgestrahlt.