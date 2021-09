Good news! Viele kleine Taten können bekanntlich Großes bewirken. In Sachen Klima- und Umweltschutz zählen oft kleine Veränderungen im Alltag. Was du ohne großen Aufwand gegen die Klimakrise unternehmen kannst, zeigen wir dir hier:

Man bringe den Drahtesel!

Wer mit dem Rad fährt steigert nicht nur seine Fitness, sondern kommt dabei völlig CO2 neutral durch die Welt, äh, Stadt. Bei schlechtem Wetter sind es die Öffis die unseren CO2-Fußabdruck verkleinern, wenn wir das Auto mal zuhause lassen.

Die richtige Versicherung

Klingt komisch, ist aber so – die nachhaltige Versicherung der Allianz zum Beispiel legt dein Geld aus den Versicherungsbeiträgen sauber und sozial an. Bei der Allianz geht Nachhaltigkeit sogar noch weiter. Sie sorgen für nachhaltigere und klimaschonende Investments. Bis 2025 sollen alle Produkte zudem CO2 neutral sein. Hier findest du genauere Informationen zu deiner nachhaltigen Versicherung der Allianz!

Weniger Fleisch bringts

Äh sorry, die Low-Carb-Ausrede war gestern. Den Fleischkonsum deutlich zu reduzieren hat zwei wesentliche Vorteile, der erste kommt natürlich der Umwelt zugute. Denn die Massentierhaltung trägt einen hohen Anteil an der CO2-Problematik. Weniger ist also mehr, dafür aber bitte in guter Qualität.

Einkaufen wie damals

Das vergangene Jahr hat uns wieder näher an die wichtigsten Grundversorger gebracht – unsere Bauern! Mittlerweile gibt es viele Höfe, die ihre Produkte über Automaten gut zugänglich gemacht haben oder umfassend sortierte Läden in unserer Nähe, die von verschiedenen Bauern der Umgebung Grundnahrungsmittel zusammentragen. Das schmeckt nicht nur, sondern ist fürs Klima natürlich sehr leiwand.