Schon letztes Jahr offenbarte Jessica Simpson in ihrer Autobiografie „Open Book“ ihre Alkohol- und Tablettensucht. Seit vier Jahren ist sie nun trocken. Weil sie ganz offen mit ihren Suchtproblemen umgehen möchte, postet sie ein ehrliches Foto.

Auf dem Bild auf ihrem Instagramkanal ist sie kaum wiederzuerkennen.

Jessica Simpson postet Bild aus der Zeit ihrer Suchtproblemen

Die US-Sängerin enthüllte schon bei der Veröffentlichung ihres Buches „Open Book“ im Jahr 2020 ihre Abhängigkeit von Alkohol und Tabletten. Inzwischen ist sie vier Jahre clean und geht sehr offen mit ihren früheren Suchtproblemen um. Deshalb postete sie auf Instagram ein Foto, auf dem sie kaum wiederzuerkennen ist. „Diese Person am frühen Morgen des 1. November 2017 ist eine nicht wiederzuerkennende Version von mir selbst„, schreibt sie in ihrer Caption.

Mit diesem Foto sagte sie am 1. November 2017 ihrer Sucht den Kampf an. „Ich wusste in diesem Moment ganz deutlich, dass ich mir erlauben würde, mein Leben zurückzuholen. Und dass ich erfolgreich im Kampf mit meinem Selbstrespekt sein und der Welt mutig, mit durchdringender Klarheit entgegentreten würde“, so Jessica. Ihr hätte lange die Selbstachtung gefehlt und sie hätte ihren Schmerz nur mit Alkohol verdrängen können. Doch nun habe sie endlich ihre Kraft wiedergefunden. „Ich bin frei„, betont sie in ihrem emotionalen Text ganz offen und ehrlich.

Suchtprobleme aufgrund von Missbrauch

In ihrem Buch beschreibt die 41-Jährige, dass sie als Kind missbraucht worden sei und sie das unaufgearbeitete Trauma in die Sucht getrieben habe. Um mit dem seelischen Stress und der emotionalen Belastung fertig zu werden, nahm sie die Drogen, bis sie sich selbst nicht mehr wiedererkannt habe. „Ich musste einfach mein Versagen, meinen Schmerz und meine Akte von Selbstsabotage akzeptieren. Ich habe mich nicht selbst geliebt und meine eigenen Kräfte nicht respektiert“, gesteht die Musikerin. Seit 2017 ist die Sängerin trocken, aber das sei nur mithilfe einer Therapie und der Unterstützung ihrer Familie möglich gewesen.