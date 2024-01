Musiker und Designer Pharrell Williams überrascht seine Fans mit tollen Neuigkeiten! Ein Animationsfilm aus Lego-Figuren soll das Leben des Kreativlings auf die Kinoleinwand bringen.

Im Oktober 2024 soll es bereits so weit sein!

Pharrell Williams wird zur Lego-Figur

Schon bald kann Künstler Pharrell Williams einen weiteren Meilenstein seiner Karriere abhaken. Neben zahlreichen Nummer-eins-Hits, Grammys und einigen Modekollektionen, gibt es den 50-Jährigen nun auch als Lego-Figur! Gemeinsam mit der Lego Group, Regisseur Morgan Neville and der Produktionsfirma Focus Features arbeitet Pharrell aktuell an einem animierten Film mit den wohl berühmtesten Bausteinen der Welt. Damit wird für den Superstar auch ein Kindheitstraum wahr, wie er auf Instagram verkündet.

„Wer hätte gedacht, dass sich das Spielen mit Lego-Steinen als Kind zu einem Film über mein Leben entwickeln würde? Es ist der Beweis, dass auch ihr es schaffen könnt“, so das Kreativ-Talent. Auch einen Titel hat der Animationsfilm bereits: „Piece by Piece“. Laut Variety soll sich dabei alles um das Leben von Pharrell drehen. Allerdings nicht auf die klassische Weise. „Pharrell war nicht daran interessiert, einen traditionellen Film über sein Leben zu drehen, sondern möchte seine Geschichte auf eine Weise erzählen, die der Fantasie des Publikums freien Lauf lässt“, heißt es. Das Publikum soll damit in eine Lego-Welt eintauchen, „in der alles möglich ist.“

Projekt fünf Jahre in Planung

Vor etwa fünf Jahren ist Williams auf Regisseur Morgan Neville zugegangen und hat ihm begeistert von seiner Idee erzählt. „Es war einer dieser seltenen Momente, in denen ich in einer Sekunde wusste, dass dies eine Reise war, die ich fortsetzen wollte. Wir haben ein unglaubliches Team kreativer Mitarbeiter zusammengestellt, um bei der Produktion eines neuen Filmtyps zu helfen. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es sehen“, so Neville.

Auch Pharrell selbst zeigt sich dankbar über die Möglichkeit, Menschen auf der gesamten Welt seine Geschichte erzählen zu können. „Ich fühle mich geehrt, dies mit der Welt zu teilen und Menschen in mein Universum zu bringen.“ Denn: „Das Bauen mit Legosteinen ermutigt uns, unserer Fantasie zu folgen“, so der 50-Jährige weiter.

Fans feiern Pharrell Williams

Auf Instagram zeigen sich Pharrells Fans begeistert von dem Lego-Film und können es kaum erwarten, bis sie ihn sehen können. „Er ist einfach nicht aufzuhalten“, kommentiert jemand. „Du schwebst förmlich vor Kreativität, das ist so inspirierend zu sehen“, schreibt eine andere Person. „Das ist wirklich etwas Besonderes, ich bin sowas von dabei“, schreibt ein weiterer Fan. In den USA startet „Piece by Piece“ bereits am 11. Oktober 2024 in den Kinos. Wann der Animationsfilm auf Deutsch erscheint, ist derzeit noch unklar.