Der große Tag für Pharrell Williams ist gekommen: der 50-Jährige präsentierte in Paris seine erste Kollektion als neuer Kreativchef von Louis Vuitton. Unzählige Megastars haben den Designer dabei unterstützt.

Die schönsten Looks zeigen wir euch hier.

Pharrell Williams zeigt sein Louis-Vuitton-Debüt

Es war wohl das am meisten erwartete Design-Debüt des Jahres! Pharrell Williams präsentierte gestern Abend mitten in Paris, am Pont Neuf, seine allererste Kreation für die Männerlinie von Louis Vuitton. Und das mit vollem Erfolg! Neben der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo saßen unzählige Megastars in der Front Row und ließen sich das Spektakel ihres guten Freundes Pharrell nicht entgehen. Neben Beyoncé, der hochschwangeren Rihanna und Zendaya, waren auch Jared Leto, Jay Z sowie A$AP Rocky Gäste der Show.

Und die konnte sich sehen lassen! Der 50-jährige neue Kreativchef der Luxusmarke trotzte all der Kritik rund um seine Person und zeigte allen, dass er es eben doch drauf hat. Die Vorwürfe, dass man mittlerweile nur noch einen Promi-Status braucht, um ein hochkarätiger Designer zu werden, räumte Williams gekonnt aus der Welt. In einem Interview mit der US-Vogue stellte er nämlich klar, dass er als Sänger auch nicht die berühmte New Yorker Musik- und Schauspielschule „Juilliard“ besucht habe und trotzdem „gut zurechtgekommen“ sei.

Die Highlights der Show

In die neue Herbst/Winter-Kollektion der Herrenlinie von Louis Vuitton brachte Pharrell Williams seine eigene Identität ein. So waren weite Anzüge mit knielangen Hosen, lange Mäntel, große Taschen sowie kreisrunde Brillen große Parts der Show. 20 Minuten lang präsentierte der neue Kreativchef seine Designs inmitten von Paris. Musikalisch begleitet wurden seine Models dabei von Weltstar und Pianist Lang Lang.

Die Highlights der Fashionshow zeigen wir euch hier! Ein Print, der sich fast die ganze Show über durchzog, war das Damier-Karomuster, in unterschiedlichen Schnitten und Kleidungsstücken.

Bild: Launchmetrics/Spotlight

Aber auch der Camouflage-Look in Pixel-Optik war immer wieder zu sehen. Ob auf Anzügen, Mänteln, Shorts, Schuhen und Taschen. Auch Pharrell selbst erschien in einem dieser Designs.

Bild: Launchmetrics/Spotlight

Um die klassischen Schnitte aufzuwerten, zeigten sich die Models mit verschiedenen Louis-Vuitton-Accessoires, vom Coffee-To-Go-Becher bis hin zur kleinen Aktentasche und Gummi-Boots.

Bild: Launchmetrics/Spotlight

Auch Pharrells ikonische runde Sonnenbrillen sowie große Hauben fanden sich in seiner Kollektion wieder.

Bild: Launchmetrics/Spotlight

Der klassische LV-Ledershopper hat eine neue Optik bekommen und glänzt im cleanen Look, der an die Shopping-Bags erinnert, die man nach einem Besuch im Louis-Vuitton-Store bekommt.

Bild: Launchmetrics/Spotlight

Neben Anzügen, Karo-Details und gefinkelten Accessoires waren am Laufsteg auch bodenlange Wintermäntel zu sehen. Etwa mit auffälligem Print …

Bild: Launchmetrics/Spotlight

… oder besonders durchdachtem Design.

Bild: Launchmetrics/Spotlight

Großes Staraufgebot in Paris

In der ersten Reihe der Fashionshow haben sich so ziemlich alle Weltstars versammelt, die einem gerade so einfallen. Beyoncé hat für das Debüt von Pharrell angeblich sogar ihre Welttournee unterbrochen und der Pariser Modemetropole einen kurzen Besuch abgestattet. Die „Halo“-Interpretin erschien gemeinsam mit ihrem Mann Jay Z in einem goldenen Dreiteiler in Seiden-Optik.

Rockstar und Schauspieler Jared Leto zeigte sich in einem weißen, bodenlangen Mantel und bleachte sich für die Show sogar extra noch seine Augenbrauen.

Bild: Victor Boyko/Getty Images/Getty Images Entertainment

Kim Kardashian kam bereits im neuen Louis-Vuitton-Look: Kachel-Camouflage-Print samt Kuschelbauchtasche.

Bild: Victor Boyko/Getty Images/Getty Images Entertainment

Richtig funkelnd wurde es bei Zendaya: die Schauspielerin erschien im weiten Hemd und Schlaghose, dazu kombinierte sie die ikonische „Capucines“-Tasche von Louis Vuitton.

Bild: Victor Boyko/Getty Images/Getty Images Entertainment

Und Supermodel Naomi Campbell präsentierte sich im Leder-Zweiteiler mit klassischem LV-Print und einer bunten Keepall-Bag aus der neuen Kollektion.