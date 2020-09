Wir kennen alle diese eine Person, die immer das letzte Wort haben muss und ein echter Besserwisser ist. Sich mit diesem Menschen auf eine Diskussion einzulassen, kann ziemlich anstrengend sein und hat auch meistens gar keinen Sinn.

Vor allem diese drei Sternzeichen wissen immer alles besser:

Widder

Der Widder gehört zu den Sternzeichen, die einfach immer alles besser wissen und überall ihren Senf dazu geben. Das liegt einfach in seiner Natur. Die Menschen in seiner Umgebung haben sich inzwischen schon angewöhnt, dem Widder einfach immer recht zu geben. Denn er ist und bleib nun mal ein echter Besserwisser.

Wassermann

Auch der Wassermann ist ein kleiner Besserwisser. Oft überspielt er damit aber einfach seine Unsicherheit. Trotzdem kann man seine Meinung nur schwer ändern. Denn vor allem in Diskussionen ist dieses Sternzeichen sehr hartnäckig. Nur rationale Argumente, die zusätzlich auf Fakten beruhen, können ihn vom Gegenteil überzeugen. Mit dieser Art macht sich der Wassermann leider oft unbeliebt.

Steinbock

Dieses Sternzeichen ist extrem stur. Denn der Steinbock ist fast immer der Überzeugung recht zu haben. Er will alles besser wissen und kann auch bei Kleinigkeiten nicht seinen Mund halten. Allerdings: oft hat er mit dem, was er sagt, wirklich recht. Dieses Sternzeichen ist nämlich extrem belesen und weiß ziemlich viel. Man sollte den Steinbock also lieber nicht unterschätzen.