Mit ihrem aktuellen Freund Blake Shelton performte Gwen Stefanie kürzlich bei den ACM-Awards. Doch mit dem gemeinsamen Foto, das sie nach der Performance postete, sorgte sie bei ihren Fans für Aufregung!

Denn sie postete ein Bild aus dem Jahr 2014 – und zwar mit Ex-Mann Gavin Rossdale.

Gwen Stefanie sorgt mit Foto für Aufregung

Die ACM-Awards, kurz für Academy of Country Music Awards, waren für Fans eine erfrischende Abwechslung in Zeiten der einschränkenden Corona-Pandemie. Und auch der Auftritt von Gwen Stefanie, gemeinsam mit ihrem Freund und Country-Sänger Blake Shelton, sorgte für Begeisterung. Den besonderen Tag hielt die Sängerin natürlich auch auf Instagram fest. Doch mit dem Schnappschuss sorgte sie eher für Verwunderung und einen Schmunzler.

Denn sie postete ein Bild, das sie und ihren Liebsten Blake Shelton bei den ACM-Awards zeigt, mit der Unterschrift: “Datenight mit meinem Schatz“. So weit, so gut. Ein kleines, nicht ganz unwichtiges Details fiel den Fans allerdings sofort auf: Der Mann an ihrer Seite ist zwar Blake, das Foto ist aber nicht ganz unbekannt…

Photoshop Skills on Point!

Schnell war den Fans klar: Das Bild kennen wir doch, genauso wie den Look von Gwen, sowie den Hintergrund! Und damit sollten sie auch Recht behalten. Denn eigentlich stammt das Bild aus dem Jahr 2014, als Gwen Stefanie mit keinem Geringeren als Ex-Mann Gavin Rossdale posierte. Die 51-Jährige machte sich einen Spaß daraus und fotoshoppte kurzerhand den Körper ihres aktuellen Freundes, anstelle ihres Ex-Mannes.

Das Netz feiert die Aktion der Sängerin. Eine Userin schreibt etwa: “Das hast du gerade nicht wirklich getan!!!”. Eine andere unterstützt das Vorgehen von Gwen und spielt dabei auf den Trennungsgrund des damaligen Traumpaares an: “Wenn er nicht aus all ihren Erinnerungen gephotoshopped werden will, dann hätte er nicht mit dem Kindermädchen rummachen sollen“.

Zum Vergleich: So sieht das Original aus dem Jahr 2014 aus.