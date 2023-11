Alle Trash-TV-Lover aufgepasst: Ab dem 12. Dezember werden wir mit einer neuen Dating-Reality-Show „Love Fool“ vom Streamingdienst RTL+ versorgt! Der Gag an der neuen Sendung: Unter den Teilnehmer:innen befinden sich nicht nur motivierte Singles, sondern auch vergebene undercover Couples.

Wir geben euch einen Einblick in das neue Trash-TV Format.

Neues Format „Love Fool“ wird angekündigt

Erfreuliche Nachrichten für alle Rality-TV-Fans: RTL+ bringt einen frischen Wind in die Trash-TV-Welt und kündigt das neue Format „Love Fool“ auf Instagram an. Zugegeben catched uns alle das vielseitige Angebot an Reality-Shows bei RTL+. Letztendlich ist von „Are You The One?“ bis hin zu „Bachelor ins Paradise“ für jeden etwas dabei. Für ein neues Format sind wir aber alle zu haben! Schließlich haben alle Formate eine Gemeinsamkeit: Eine riesen Portion DRAMA.

Darum geht es in der neuen Dating-Reality-Show

Love Fool könnte das Reality-Baby von „Are You The One?“ und „Make Love, Fake Love“ sein. Aber worum geht es eigentlich in der Sendung genau? Elf Frauen und elf Männer ziehen auf der malerischen Insel Paros gemeinsam in eine Villa. Es handelt sich jedoch nicht ausschließlich um Single-Kandidat:innen. Denn unter die Singles („Lover“) in der Villa haben sich auch Pärchen („Faker“) gemischt. Die Vergebenen verfolgen eine streng geheime Mission: Bis zum Ende nicht als Couple entlarvt zu werden und den Singles aus der Villa damit den Jackpot vor der Nase wegzuschnappen. Sobald ein „Faker“ entlarvt wird, steigt der Jackpot um 5.000 Euro. Kurz gesagt: Flirtwillige Singles spielen gegen undercover Pärchen.

Am Ende der Staffel wird aufgedeckt, ob die Lover alle Faker in der Villa entlarven konnten. Nur wenn alle Vergebenen enttarnt werden, können die Singles den Jackpot mit nach Hause nehmen. Schafft es jedoch ein Faker ins Finale und die Singles somit lange genug zu täuschen, gehört der erspielte Jackpot dieser Person. Das wird spannend!

Spill the Drama!

Und das Beste kommt jetzt: Die Kandidat:innen sind nicht ganz alleine in der Villa. Sie werden vom „Fool“, dem launischen Spielleiter und Host in die Irre geführt. Denn er hält die Fäden in der Hand und niemand ist vor ihm sicher. Der Fool ist ein virtueller Charakter, dem „Unter Uns“-Star Timothy Boldt seine Stimme leiht. Wie das „Terror-Tablet“ bei Ex on the Beach, kann sich auch der Fool jederzeit unerwartet in der Villa zu Wort melden, live mit den Kandidat:innen sprechen und damit für ordentlich Chaos sorgen. Und ihr wisst genau, was das bedeutet: DRAMA!

Er erscheint regelmäßig auf den Monitoren in der Unterkunft und treibt die Kandidat:innen regelrecht in einen (Liebes-)Wahnsinn. Der Fool kann beispielsweise zwei Personen auf ein Date senden. Er schürt in seiner Rolle nicht nur das Misstrauen der Lover und Faker, sondern provoziert auch gerne Eifersucht oder stellt Nähe und Romantik durch Dating-Situationen her.

Wie wir alle ahnen können, wird Reality-Drama durch „Love Fool“ ein anderes Level erreichen. Vergebene Pärchen dürfen sich schließlich nicht als solche entlarven lassen. Dabei müssen sie aber auch in Kauf nehmen, dass die Partnerin oder der Partner von einer anderen Teilnehmer:in angeflirtet werden. Die Singles hingegen müssen herausfinden, wer vertrauenswürdig ist und wer ein falsches Spiel spielt. Let the games begin!

Die neue Dating-Reality-Show „Love Fool“ ist ab 12. Dezember wöchentlich auf RTL+ zu sehen.