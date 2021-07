Wir haben uns alle schon mal gefragt, was so ein Influencer durch seine Werbekooperationen tatsächlich verdient. Eine Studie der Analyseplattform HypeAuditor untersuchte die Einnahmen der Influencer und kam zum Ergebnis: Die wenigsten können davon Leben.

Zwar klingt das durchschnittliche Gehalt von 2500 Euro ganz passabel, aber nur rund die Hälfte verdient mit ihrem Instagram-Account wirklich Geld.

So hoch ist das Gehalt von Influencern

Wie viel Influencer tatsächlich verdienen, lag bisher im Verborgenen. Um den ganzen Bereich rund um das Gehalt der Content-Creator zu entmystifizieren, befragte die Analyseplattform HypeAuditor Influencer zu ihren Umsätzen. Dafür startete die Plattform eine Umfrage unter knapp 1900 Influencern. Dabei gab nur rund die Hälfte der Content-Schaffenden an mit ihrem Instagramkanal wirklich Geld zu verdienen. 26 Prozent der Content hofft bald Geld mit ihren Instagram-Inhalten zu verdienen, aber nur rund vier Prozent gab an von ihren Kooperationen wirklich leben zu können. Das durchschnittliche Gehalt der Befragten lag dabei bei ca. 2.500 Euro. Während Influencer mit recht überschaubaren Followerzahlen nur rund 1.200 Euro monatlich verdienten, lag das Gehalt von Mega-Influencern mit mehr als einer Million Followern bei erstaunlichen 13.000 Euro.

Mit diesen Kooperationen lässt sich am meisten verdienen

Die Haupteinnahmen der Content-Creator kommt dabei hauptsächlich aus Werbekooperationen für Instagram. Dennoch gibt es Unterschiede bei den Werbedeals der verschiedenen Branchen. Durch Kooperationen mit Unternehmen aus dem Beauty-Bereich lässt sich der Studie nach am besten verdienen. Denn die Kosmetikbranche blättert für die Influencer-Kooperationen 50 Euro pro Stunde.

Trotzdem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Personen im Influencer-Business sehr viel Zeit in ihre Kanäle investieren müssen. Besonders am Anfang beim Aufbau des Instagramkanals springt kaum Geld heraus. Durchschnittlich investieren die Insta-Creator 24 Stunden pro Woche in die Content-Erstellung und in die Interaktion mit ihren Followern. Bei besonders großen Followerzahlen müssen die Influencer noch viel Zeit dem Teammanagement, der Marketingstrategie und der Kommunikation mit Partnern widmen.