Ein britischer Urlauber ist Frankreich von einer Wolfspinne gebissen worden. Kurz danach fanden Ärzte mehrere Spinneneier in seinem großen Zeh. Doch das war noch längst nicht alles! Der Horror begann erst, nachdem man die Fremdkörper entfernte.

Denn offenbar hat man eines der Eier vergessen – und die Spinne ist geschlüpft …

Urlauber von Wolfspinne in großen Zeh gebissen

Ein Brite machte gemeinsam mit seiner Frau Urlaub in der französischen Hafenstadt Marseille. Die beiden gingen gemütlich zum Abendessen und feierten ihr 35. Hochzeitsjubiläum. Kurze Zeit später folgte eine Kreuzfahrt. Doch diese endete schmerzhaft für den Mann. Denn er wurde noch während des Essens an Land von einer Wolfspinne gebissen, wie Ärzte später feststellten. Zuerst bemerkte er den Spinnenbiss nicht. Doch als sich sein großer Zeh auf hoher See plötzlich violett verfärbte, suchte der Brite den Schiffsarzt auf, wie unter anderem BBC berichtet.

Der Zeh des Mannes war bereits eitrig. Ein Arzt musste ihn schließlich aufschneiden. Dann der große Schock: Im Inneren des Zehs fand der Mediziner etwas Festes, das, wie sich herausstellte, Spinneneier waren. Als der Brite zurück in seine Heimat kehrte, musste er in einem Krankenhaus behandelt werden, da sein Zeh extrem geschwollen war – außerdem bekam er Antibiotika verschrieben. Doch vier Wochen später folgte dann die Horrornachricht!

Spinne schlüpft und will sich „aus Zeh heraus fressen“

Wochen später hatte der Mann immer noch Schmerzen, zudem schilderte er seinem Arzt, dass sich etwas in seinem Zeh komisch anfühlen würde. Also musste das Körperteil erneut geöffnet werden. Was dann passierte, konnte der Brite kaum glauben. Denn in seinem Zeh befand sich eine geschlüpfte Spinne. Wie das möglich ist? Offenbar hat der Arzt auf der Kreuzfahrt eines der Eier im Zeh des Mannes vergessen.

Aber nicht nur das: Das Krabbeltier wollte sich seinen Weg nach draußen bahnen – in dem es versucht hat, sich durch den Zeh zu fressen, wie die Ärzte dem Mann mitteilten. Doch die Antibiotika haben das Tier schließlich abgetötet, bevor es die Haut durchbrechen konnte.

Entwarnung: Dem Mann geht es wieder gut

Mittlerweile hat sich der Brite von dem Schock erholt. Auch die Wunde an seinem großen Zeh ist gut verheilt. Einzig von der kleinen, mittlerweile toten, Spinne musste er sich trennen, obwohl er sie gerne behalten hätte. „Ich habe die Ärzte gefragt, aber sie haben ‚Nein‘ gesagt“, so der Mann gegenüber BBC.

Übrigens: die sogenannte peruanische Wolfspinne stammt ursprünglich aus Südamerika. Aufgrund der Einschiffung hat sie es aber geschafft, sich auch in Frankreich auszubreiten. Ein Biss dieser Spinne ist für Menschen zwar schmerzhaft, aber grundsätzlich ungefährlich. Sollte sie ihre Eier jedoch unter der Haut von Personen ablegen, dann ist das eine andere Geschichte …