Schauspiel-Ikone Julia Roberts gewährt nur selten einen Einblick in ihr Familienleben. Anlässlich des 19. Geburtstag ihrer Zwillinge Hazel und Phinnaeus teilt sie ein seltenes Foto ihrer Kids auf Social Media.

Das seltene Erinnerungsstück gibt es auf Instagram zu sehen.

Julia Roberts teilt Throwback-Foto von ihren Kids

Während manche Promi-Eltern sich gerne im Rampenlicht mit ihren Kids zeigen, verstecken manch andere Stars ihre Kinder lieber doch vor der Kamera. Julia Roberts ist eine davon. Gemeinsam mit ihrem Mann, Daniel Moder, hat sie drei Kinder, die sie gerne vor der Öffentlichkeit fernhält. Nur in seltenen Fällen bekommen Fans kleine Einblicke in ihr Familienleben. So hat die Schauspielerin zum 19. Geburtstag ihrer Zwillinge Hazel und Phinnaeus ein seltenes Foto der beiden auf Instagram veröffentlicht. Auf dem schwarz-weiß Bild, das Roberts teilte, ist sie als junge Mutter mit ihren Baby-Zwillingen im Arm zu sehen. „Es gibt keine Worte für die Freude, den Spaß, den wilden Rummel des gemeinsamen Lebens“, kommentiert sie das Throwback-Foto.

Selten gewährt Roberts einen Einblick

Selten aber doch teilt Schauspiel-Ikone Julia Roberts Momente mit ihren Liebsten auf Social Media. Auch im Jahr 2022 und 2021 postete sie zum Geburtstag ihrer Zwillinge alte Erinnerungen. Vergangenes Jahr teilte sie zum 18. Geburtstag ihrer beiden Ältesten ein Throwback-Foto, auf dem jedoch die Gesichter der Babys nicht zu sehen waren. Ob sich ein jährliches Geburtstagsritual etablieren wird, ein Bild aus der Vergangenheit mit ihren Kids zu teilen? Darauf sind wir alle gespannt!