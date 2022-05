Offenbar überzeugt Dua Lipa nicht nur im Musikgeschäft. Die Sängerin hat jetzt nämlich eine Rolle im gehypten Barbie-Film an der Seite von Margot Robbie ergattert.

Wen sie darin genau spielen wird, ist bisher aber noch nicht bekannt.

Dua Lipa an der Seite von Margot Robbie im „Barbie“-Film

Offenbar startet Dua Lipa jetzt auch als Schauspielerin durch. Sie wird nämlich im neuen Barbie-Film zu sehen sein! Und das ist nicht die erste Rolle, die die „Levitating“-Interpretin bereits ergattert hat. Denn Dua gibt noch in diesem Jahr in dem Spionagethriller „Argylle“ ihr Leinwanddebüt. Bei der Produktion dürfte die Sängerin offenbar wirklich überzeugt haben – in Hollywood hat sich ihr schauspielerisches Talent nämlich schon herumgesprochen.

„Sie hat in Argylle wirklich beeindruckt und in Hollywood hat sich herumgesprochen, wie gut sie ist“, so ein Insider gegenüber The Sun. Ihre nächste Rolle ließ deshalb nicht lange auf sich warten. Sie wird neben großen Namen wie Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell und Saoirse Ronan im neuen Barbie Movie zu sehen sein!

„Obwohl Argylle an sich schon ein großer Film ist, wird Barbie für Dua eine Durchbruchrolle sein, weil der Hype darum so groß ist“, fährt der Insider fort. Einer der Hauptdarsteller, Simu Liu, sagte kürzlich gegenüber GQ UK sogar, dass ein Agent ihm gesagt habe, dass es eines der besten Drehbücher sei, die er je gelesen habe: „Wenn ich meine Karriere auf ein Drehbuch setzen könnte, dann wäre es das Barbie-Drehbuch“.

Darum soll es im Film gehen

Vermutet wird, dass der Film auf jeden Fall mit gängigen Klischees brechen wird. Immerhin ist Greta Gerwig, die Regisseurin des Films, für ihren feministischen Ansatz bekannt und hat sich bereits mit Filmen wie „Little Women“ und „Lady Bird“ einen Namen gemacht. Über das Drehbuch ist noch nicht viel bekannt. Aber gemunkelt wird, dass es von einer Puppe handeln soll, die aus dem „Barbie-Land“ geworfen wird, weil sie nicht perfekt genug ist. Welche Rolle Dua im Film spielen wird, ist noch ein Geheimnis. Wir sind auf jeden Fall gespannt!

Seid ihr schon gespannt auf den Film? Jaaa, kann es kaum abwarten! Nein, nicht wirklich.

Quiz Maker – powered by Riddle