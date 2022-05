Es ist beinahe fünf Jahre her, seit der letzte Teil von „Fluch der Karibik“ auf der Leinwand zu sehen war. Doch jetzt steht die Produktion eines neuen Filmes in den Startlöchern. Höchstwahrscheinlich mit Margot Robbie in der Hauptrolle.

Das hat Produzent Jerry Bruckheimer jetzt in einem Interview verraten.

„Fluch der Karibik“: Wird Margot Robbie zur Piratin?

Läuft gerade bei Margot Robbie! Die australische Schauspielerin ist schon sehr bald als waschechte Puppe im neuen Film „Barbie“ zu sehen. Doch jetzt soll sich noch ein weiteres, sehr großes Filmprojekt für die 31-Jährige aufgetan haben. Denn Robbie könnte die Hauptrolle im sechsten Teil von „Fluch der Karibik“ übernehmen. Bereits vor zwei Jahren brodelte die Gerüchteküche, dass die Schauspielerin („Birds of Prey“, „The Wolf of Wall Street“) im weltbekannten Piraten-Film zu sehen sein wird.

Damals lauteten die Pläne, dass der sechste Teil mit einer überwiegend weiblichen Besetzung – unter der Anführung von Margot Robbie – in die Kinos kommt. Doch dann wurde es sehr still rund um die Pläne zum neuen Streifen.

Bis jetzt! Denn Produzent Jerry Bruckheimer verriet in einem Interview mit The Sunday Times: „Ja, wir sprechen mit Margot Robbie. Wir entwickeln zwei ‚Pirates‘-Drehbücher – eines mit ihr, eines ohne sie.“ Wie die Geschichte mit der Australierin aussehen würde, ist noch nicht bekannt. Fans spekulieren aber bereits, dass Margot Robbie in die Rolle einer Piratin schlüpft.

Produzent erntet Shitstorm

Nicht allen gefällt die Nachricht, dass Margot Robbie möglicherweise die Hauptrolle im neuen „Fluch der Karibik“-Film übernehmen könnte. Denn das würde ja bedeuten, dass Johnny Depp alias Jack Sparrow weichen muss. Darüber, ob man nun vollkommen auf den 58-Jährigen verzichten müsse, hält sich der Produzent etwas zurück. Bruckheimer gab zwar zu verstehen, dass daran „nicht zu diesem Zeitpunkt“ zu denken sei – jedoch sei auch die „Zukunft noch nicht entschieden“ …

Johnny Depp hingegen machte kürzlich deutlich, dass er nie wieder in seine Paraderolle als Captain Jack Sparrow zurückkehren werde. Für eingefleischte „Fluch der Karibik“-Fans undenkbar. Auf der Instagram-Seite von Jerry Bruckheimer tobt ein regelrechter Shitstorm, da der Film für die meisten ohne Jack Sparrow nicht mehr sehenswert ist. „Ohne Johnny werde ich ‚Fluch der Karibik‘ nicht schauen“, schreibt ein User. „Es ist einfach nicht dasselbe“, lautet ein weiterer Kommentar.

„Das könnte der schlimmste Fehler deines Lebens sein“, warnt ein weiterer Fan den Filmemacher. „Johnny Depp kann man einfach nicht ersetzen“, ist sich ein User sicher. „Eigentlich könnt ihr ‚Fluch der Karibik‘ gleich komplett abschaffen“, zeigt sich jemand anderes enttäuscht.

Wie fändet ihr Margot Robbie in der Hauptrolle? Super! Bin noch nicht ganz überzeugt …

