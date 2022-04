Gute Nachrichten für alle „Barbie“-Fans. Nun werden immer mehr Infos zur kommenden Live-Action-Adaption bekannt. So steht nun bereits der Kinostart fest. Aber besonders spannend: Endlich gibt es das erste Foto von Margot Robbie in der Rolle der ikonischen Figur.

Der Film soll im Sommer 2023 in die Kinos kommen.

Margot Robbie strahlt als „Barbie“

Seit ihrem Durchbruch in „The Wolf of Wall Street“ hat Margot Robbie eine beachtliche Karriere hingelegt. Als Harley Quinn eroberte die Australierin in den vergangenen Jahren das Kino. Ihr nächster großer Film könnte nun aber nicht weiter von ihrer Rolle als Antiheldin entfernt sein.

Wie wir bereits seit einiger Zeit wissen, übernimmt Margot Robbie im „Barbie“-Film die Hauptrolle. Ursprünglich waren auch Amy Schumer und Anne Hathaway für diese Rolle im Gespräch, doch dann hatten sich die Macher für die Australierin entschieden.

Nun hat das Filmstudio in den sozialen Medien ein erstes Teaser-Bild mit der australischen Schauspielerin veröffentlicht. Dazu steht der Kinostart geschrieben: Am 21 Juli 2023 wird es endlich soweit sein. Zumindest in den USA. Wann der Film hierzulande in die Kinos kommt, steht noch nicht fest.

Auf dem Foto sitzt die 31-Jährige hinter dem Steuer einer klassischen, pinkfarbenen Chevrolet Corvette. Das erste Bild von Margot Robbie als Barbie sieht also ganz so aus, wie man es sich als Klischee vorstellen würde.

Das ist bereits über den Film bekannt

Doch wir vermuten, dass der Film höchstwahrscheinlich mit überholten Klischees brechen wird. Schließlich wird „Barbie“ von Regisseurin Greta Gerwig inszeniert. Gerwig ist für ihren feministischen Stil bekannt – und hat sich mit Filmen wie „Little Women“ und „Lady Bird“ in der Szene einen Namen gemacht. Details aus dem Drehbuch sind allerdings noch geheim – aber es kursiert das Gerücht, dass es darin einen Meta-Aspekt gibt. So soll Teil der Geschichte auch der CEO einer großen Spielzeugfirma sein, bei der es sich um Barbie-Hersteller Mattel handelt.

Ob das stimmt, wird sich zeigen. Fest steht aber, dass neben Robbie weitere Hollywood-Größe wie Will Ferrell, Ryan Gosling, Emma Mackey und America Ferrera in dem Film zu sehen sein werden.

Auf die erstes Fotos von Ryan Gosling als Barbies Langzeitfreund Ken sind wir schon besonders gespannt. 😉

Wie gefällt euch Margot Robbie als „Barbie“? Die Rolle passt echt perfekt! Viel zu klischeehaft!

Quiz Maker – powered by Riddle