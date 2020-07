Falls ihr euch schon immer mal wie Kylie Jenner fühlen wolltet, haben wir hier genau das Richtige für euch. Denn wir zeigen euch drei Looks der Influencerin, die ihr euch ganz einfach selbst zusammenstellen könnt.

Wo ihr die Fashion-Pieces findet und wie ihr die Looks sogar noch etwas aufpeppen könnt, verraten wir euch jetzt!

1. Der Denim-Style

Der erste Look von Kylie Jenner, den ihr ganz einfach selbst nachstylen könnt, besteht aus einem Jumpsuit aus Jeansstoff und orangefarbenen Boots. Kombiniert mit einer durchsichtigen XL-Sonnenbrille verpasst die 22-Jährige dem coolen Outfit noch den letzten Schliff.

Die orangefarbenen Treter könnt ihr euch in einer Variante von Tamaris bei About You für 44,90 Euro holen.

Bild: Tamaris

Passend dazu könnt ihr euch auch den Denim-Jumpsuit von Kylie Jenner nachkaufen. Ein Modell von Only gibt es zum Beispiel bei Zalando um 69,99 Euro.

Bild: Only

Ebenfalls bei Zalando gibt es die trendy XL-Sonnenbrille in einer rosafarbenen Variante von Fossil um 96,95 Euro.

Bild: Fossil

2. It’s a match

Auch diesen Look von Kylie Jenner könnt ihr ganz einfach selbst nachstylen. Das It-Girl trägt hierbei ein gemustertes Oberteil mit langen Ärmeln, das optisch auf ihre Hose abgestimmt ist. Kombiniert mit weißen Sneakern wirkt der Style gleich noch sportlicher. Wer diesen Look selbst ausprobieren möchte, muss nicht lange suchen.

Denn weiße Sneaker gibt es beispielsweise von Converse bei About You ab 59,90 Euro.

Bild: Converse

Bei Ober- und Unterteil könnt ihr euch so richtig austoben. Hauptsache die beiden Kleidungsstücke passen zusammen. Wie zum Beispiel bei dieser coolen Kombi im Karo-Stil von der Marke Collusion. Die gibt es bei Asos um 36,99 Euro. Das Oberteil könnt ihr übrigens auch in die Hose stecken. So wird der Zweiteiler ganz easy in einen hippen Jumpsuit verwandelt.

3. Bikini

Der Sommer ist mittlerweile auch bei uns angekommen und damit auch der Wunsch, uns mit cooler Bademode so richtig in Schale zu werfen. Inspirieren lassen wir uns dafür von einem Look, den Kylie Jenner aktuell auf ihrem Instagram-Account präsentiert. Und er lässt sich auch noch ganz einfach nachstylen. Denn alles, was ihr dafür braucht, ist ein orangefarbener Bikini.

Wie wär’s zum Beispiel mit diesem Zweiteiler von Oysho bei Zalando? Der Bikini kostet circa 36 Euro.

Wer das Bikini-Outfit noch aufpeppen will, der kann einfach noch eine schwarze Sonnenbrille dazu kombinieren. Denn der Look wirkt dadurch nicht nur viel cooler, sondern verleiht euch auch noch einen glamourösen Touch.

Bild: Pieces

Dieses coole Exemplar von Pieces findet ihr zum Beispiel bei Asos und kostet 26,99 Euro.