Ein grausamer Fall von Tierquälerei in Deutschland schockiert derzeit das Netz. In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Golden Retriever erstochen im Garten seines Besitzers gefunden worden.

Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise.

Golden Retriever in Garten erstochen

In Klein Schmölen bei Dömitz in Deutschland wurde ein Golden Retriever am Wochenende tot im Garten seines Besitzers entdeckt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Tier dürfte erstochen worden sein, so die Ermittler. Der Hund starb an seinen Stichverletzungen. Die Ermittlungen der Polizei laufen bereits. Bislang gibt es aber keine Hinweise auf den Täter. Und auch die Tatwaffe sei noch nicht gefunden worden. Die Beamten vermuten, dass der Angriff auf den Hund im direkten Umfeld des Grundstücks passiert sei. Nähere Informationen gibt es derzeit allerdings noch nicht.

Polizei bittet um Hinweise

Der tote Hund wurde am Samstagmorgen im Garten seines Besitzers entdeckt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet die Bevölkerung nun außerdem um Hinweise. Zeugen können sich unter folgender Telefonnummer melden: 0049-3874-4110