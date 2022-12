Alle Jahre wieder stellen wir uns die Frage, ob es denn heuer weiße Weihnachten geben wird und pünktlich zum Fest Schnee fällt. Gibt es doch nichts Schöneres als besinnliche Schneelandschaften, die die Weihnachtsstimmung noch etwas mehr heben. Wie wahrscheinlich ist es, dass heuer am 24. Dezember Schnee fällt?

Wir haben uns schlau gemacht.

Weiße Weihnachten 2022: So wahrscheinlich schneit es am 24. Dezember

Der Countdown läuft – bis Weihnachten sind es nur noch etwas mehr als zwei Wochen und natürlich fragt sich mittlerweile gefühlt schon jeder: Wird es heuer endlich wieder weiße Weihnachten geben? Denn in den vergangenen Jahren war es zum großen Familienfest alles andere als winterlich und kein Schnee weit und breit zu finden – zumindest wenn man nicht gerade auf einer Hütte in den Bergen Weihnachten gefeiert hat.

Was kann er, der kommende #Winter? Neugierig? Dann wagen Sie mit uns im #WetterZOOM einen Ausblick auf den kommenden Winter. Alle Infos sowie den Zoom-Link finden Sie hier: https://t.co/1Cu7Yj7hwm. pic.twitter.com/mvdEtp2cIy — zamg.at (@ZAMG_AT) December 6, 2022

Doch heuer könnte das etwas anders aussehen, wenn man sich die Dezember-Wetterprognose für die nächsten 14 Tage ansieht. Da klettert die Anzeige am Thermometer nämlich ordentlich in den Keller und es wird ziemlich kalt, mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad; auch Minusgrade sind möglich. Vor allem in den kommenden Tagen soll es in großen Teilen Österreichs schneien. Aber bedeutet das jetzt, dass es zu Weihnachten schneien wird?

So hoch stehen die Chancen auf weiße Weihnachten 2022

Insgesamt soll es im Dezember in Österreich laut Wetterprognosen bis zu elf Schneetage geben. Es kommen also frostige Tage auf uns zu und da heißt’s warm einpacken und auf den Zwiebellook setzen. Weihnachtsfans, die sich unbedingt Schnee wünschen, können wir an dieser Steller allerdings leider noch nicht allzu viel versprechen. Denn neben einigen Schneetagen soll es im Dezember auch zwischen 8 und 15 Regentage geben – und die könnten genau auf die Tage rund und zu Weihnachten fallen.

Während Schnee zu Weihnachten früher noch völlig normal war, hat sich die Wahrscheinlichkeit, dass es bei uns am Heiligen Abend schneit, in den vergangenen Jahren laut Experten bedauerlicherweise ziemlich verringert. Genauer gesagt hat sich die Chance auf weiße Weihnachten in den vergangenen Jahrzehnten sogar halbiert. Das zeigt eine Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Chancen, dass es heuer am 24. Dezember Schnee fallen wird, sind also weiterhin eher gering. Im Vorjahr gab es aber zumindest am Stefanitag, also am 26. Dezember, in Wien, St. Pölten und Linz eine sanfte Schneedecke. Dennoch sind wir zuversichtlich und die Hoffnung stirbt zuletzt; vielleicht erleben wir in diesem Jahr doch noch ein Weihnachtswunder.