Ein Mann aus den USA hatte unheimlich großes Glück: Vor einiger Zeit hat er sein Nasenpiercing im Schlaf verloren und es seither nicht wieder gefunden. Ein Röntgenbild hat jetzt allerdings enthüllt, dass der Metallschmuck über fünf Jahre lang in seiner Lunge steckte.

Seine unglaubliche Geschichte teilt er jetzt mit der Öffentlichkeit.

Mann inhaliert aus Versehen sein Nasenpiercing

Uns kratzt der Hals alleine nur bei dem Gedanken an die Geschichte von Joey Lykins aus Cincinnati. Der 35-Jährige erzählte jetzt, wie er eines Tages sein Nasenpiercing verloren hat und Mediziner:innen es fünf Jahre später in seiner Lunge wieder gefunden haben. Gegenüber Kennedy News berichtet der Mann, der etwa ein Dutzend Piercings trägt, dass er eines Morgens mit einem Metallschmuck weniger aufgewacht sei. „Ich dachte, ich hätte es vielleicht verschluckt. Ich habe überall gesucht, ich habe das Bett umgedreht, ich habe alles getan, es aber nicht gefunden.“

Joey hat sein Schmuckstück bereits abgeschrieben und es mit einem neuen ersetzt. Das verlorene Piercing geriet somit auch in Vergessenheit. Seit dem Vorfall sind nun fünf Jahre vergangen. Fünf Jahre, in denen Joey immer Mal wieder stark husten musste, sich aber nicht sonderlich viel dabei gedacht hat. Bis es eines Tages so schlimm wurde, dass er beschlossen hat, ins Krankenhaus zu fahren. „Ich hustete so stark, dass mein Rücken anfing zu schmerzen. Ich hatte das Gefühl, als würde etwas meine Atemwege blockieren und ich dachte, ich sei krank“.

Zuerst fiel der Verdacht auf eine Lungenentzündung oder eine andere Atemwegserkrankung, also stand eine Röntgenuntersuchung an. Das Ergebnis war unfassbar, denn auf dem Bild von Joeys Lunge war deutlich zu erkennen, dass etwas im oberen Lappen seiner Lunge steckte: sein Piercing. „Der Arzt kam herein, zeigte mir das Röntgenbild und sagte: Kommt Ihnen das bekannt vor?“, erinnert sich Lykins gegenüber Kennedy News.

Piercing soll beim Schlafen in Luftröhre gerutscht sein

Was sich jetzt vermutlich viele fragen: Wie kann das passieren?! Das Ärzte-Team von Joey vermutet, dass das Piercing beim Schlafen aus der Nase gerutscht ist, die Luftröhre hinunterwanderte und dann direkt in seiner Lunge landete – und dort bleib es dann scheinbar auch die nächsten fünf Jahre. Kurios ist allerdings die Tatsache, dass er den Fremdkörper in seinen Atemwegen bisher nicht bemerkt hat. „Ich dachte: ‚Das ist doch nicht Ihr Ernst! Das habe ich schon gesucht!'“, so der Patient dann erstaunt zu den Mediziner:innen.

Dennoch stand außer Frage, dass das Piercing nicht an dem ungewöhnlichen Ort bleiben konnte. Und da ein Eingriff an der Lunge doch eher heikel ist, musste Joey auch zu einem Spezialisten. Mittels Bronchoskopie führten die Ärzt:innen einen dünnen Schlauch durch seinen Hals direkt in die Lunge. Damit erreichten sie dann auch das verlorene Metallstück. „Sie betäubten mich, steckten eine Kamera mit einem kleinen Greifer in meine Luftröhre, griffen das Piercing, zogen es heraus und gaben es mir zurück“, beschreibt Lykins den Eingriff.

Eines ist sicher: DIESES Piercing steckt sich Joey bestimmt nicht mehr zurück in seine Nase. Dennoch hat es eine besondere Bedeutung für ihn: „Ich habe es als Souvenir behalten“, so der 35-Jährige abschließend.