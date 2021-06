Es gibt Paare, die sich einfach in jeder Hinsicht ergänzen. Diese Paare haben die perfekte Mischung zwischen Leidenschaft und Alltag gefunden. Sie geben also das perfekte Paar ab. Zwar verändert sich die Liebe mit der Zeit, aber bei ihnen wirkt es so, als würden sie sich immer wieder aufs Neue ineinander verlieben. Und seien wir mal ganz ehrlich: Jeder von uns ist auf der Suche nach genau so einer Beziehung.

Diese Sternzeichen haben richtig gute Chance so ein perfektes Paar zu abzugeben.

Jungfrau und Stier

Der Stier ist ein richtiger Romantiker und das setzte der analytischen Art der Jungfrau mal einen Riegel vor. Die Jungfrau erlaubt es sich nämlich nie einfach mal so richtig zu träumen. Damit kann der Stier aufwarten und die Jungfrau immer wieder auf Wolke 7 heben. Gleichzeitig sind beide Sternzeichen sehr harmoniebedürftig und gehen gerne auf die Bedürfnisse des jeweils anderen ein. Zu guter Letzt pflegen die beiden dieselben Werte und Traditionen und kommen sich in diesen wichtigen Fragen deshalb nie in die Quere.

Zwilling und Waage

Zwillinge sind sehr kommunikative Menschen. Sie tendieren oft dazu ihren weichen Kern nicht nach außen zu tragen, obwohl sie sehr sensibel sind. Wie der Name schon sagt, kämpfen Zwillinge oft mit zweierlei Bedürfnissen, die sie oft nicht einen Einklang bringen können. Die Waage schafft genau das und kann dem Zwilling den nötigen Ausgleich bieten. Beide Sternzeichen reden gern und tauschen sich deshalb immer über alles aus. Ständige und ausgiebige Kommunikation sind ihr großer Schlüssel zum Glück!

Skorpion und Krebs

Der Skorpion und der Krebs sind sehr energiegeladene Sternzeichen. Sie unternehmen sehr viel und betätigen sich außerdem immer körperlich. Die beiden sind in der Regel das sportlichste Paar in ihrem Freundeskreis. Ihr Geheimnis des Beziehungs-Erfolges ist die Beziehung nie langweilig werden zu lassen. Wenn ihnen ein Projekt, das sie sich vorgenommen haben, nicht gefällt, dann finden sie sofort ein neues. Wenn es bei dem Paar zu Streitereien kommt, dann gestaltet sich der Konflikt zwar intensiv, aber die Sternzeichen vertragen sich aufgrund ihrer emotionalen Intelligenz wieder sehr schnell.