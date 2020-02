New year, new trends. Wir sind bereit! Das Jahr hat gestartet und wir sind gespannt, welche Trends uns heuer erwarten. Fashion, Lifestyle, Mode, Food – was hält die Trendbibel für 2020 bereit für uns? Wir haben recherchiert und stellen euch die Lifestyle Trends für dieses Jahr vor:

1. Bewusst und nachhaltig

Ein bewusster und nachhaltiger Lebensstil ist zwar nichts neues, allerdings steigt dieser Trend eindeutig in die Höhe. Viele Blogger und Influencer engagieren sich für Nachhaltigkeit und schaffen Aufmerksamkeit, sich mehr Gedanken über sich und seine Umwelt zu machen. Finden wir toll! Unser Tipp: Einfach mal klein anfangen, ein zur Gänze bewusster und nachhaltiger Lebensstil entsteht nicht von heute auf morgen. Es ist schon toll, wenn du mal auf deinen Coffee-to-go verzichtest, oder Gemüse ohne Verpackung kaufst.

via GIPHY

2. Vegane Kosmetik

Abgesehen von der Ernährung, kann Veganismus so viel mehr. Den wenigsten von uns ist bewusst, dass sich tierische Produkte fast überall verstecken. Hast du zum Beispiel gewusst, dass konventionelle Kosmetikanbieter Läuseblut für die rote Farbe in Lippenstiften oder Rouge verwenden? Klingt so eklig, wie es ist. Wer also einen veganen Lebensstil vollends ausleben möchte oder generell mehr auf tierische Produkte verzichten möchte, für den ist vegane Kosmetik ein Muss. Viele Unternehmen gehen bereits mit dem Trend mit und setzen deshalb auf vegane Kosmetiklinien. Mit LOOK BY BIPA Pure hat auch BIPA ein Zeichen gesetzt. Das Sortiment setzt auf den wertvollen Wirkstoffkomplex aus Granatapfelextrakt und umfasst Basic Produkte für Gesicht, Augen, Lippen, Nägel sowie Make‐up Tools. Die absoluten Hero-Produkte und Must-Haves sind die Face Palette, Lips & Cheeks Stick, Nagellacke und der Puderpinsel! Die vegane Kosmetiklinie mit hochwertigen Inhaltsstoffen ist zudem mineralöl‐ und silikonfrei! Auch Influencerin Jay Rox ist von der LOOK BY BIPA Pure überzeugt und ziert die Kosmetiklinie als Testimonial.

3. Modefarbe „Classic Blue“

Am 4. Dezember 2019 wurde es bekanntgegeben. Für 2020 ist die Trendfarbe „Classic Blue“! Eine zeitlose und langlebige Farbe, die vielleicht einige unserer zukünftigen Kleidungsstücke zieren wird. Laut Vogue sollen auch namhafte Modemarken wie Chanel, Marc Jacobs, Bethany Williams, Givenchy und Gucci, die “Classic Blue” bereits in ihre Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2020 aufgenommen haben. Also, ran an die blaue Farbe und in diesem Sinne mit einem Ohrwurm: I’m blue da ba dee da baa…

via GIPHY

4. Trendmotiv Weltall

Zuerst kam das Einhorn. Dann das Lama und Alpaka. Welches Tierchen ziert diesmal unsere Smartphone Hüllen und Notizblöcke, wenn nicht sogar das Klopapier? 😉 Das Trendmotiv für 2020 ist wortwörtlich galaktisch! Astrologie und Weltall Illustrationen sollen heuer die ganz große Nummer sein. So sollen auch Accessoires und Schmuckvariationen auf den Trend abgestimmt werden und zum Beispiel mit kleinen Ohrsteckern und -ringen, die wie abstrakte Sternbilder unsere Ohren zieren!

via GIPHY

5. Das weiße unisex Hemd

Praktisch, stylisch, simpel. Das weiße unisex Hemd ist fast zu allem kombinierbar und ist auch für 2020 ein Must-Have im Kleiderschrank. Durch den geraden Schnitt ist es praktisch und locker zu tragen, besonders angenehm wenn die wärmeren Temperaturen kommen. Plus: Kannst du das Piece auch bei Bedarf von deinem Boyfriend stehlen hihi 😉