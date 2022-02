In Santa Fe kam es jetzt zu einem ganz besonders freundlichen Einbrecher. Denn als dieser von den Hausbesitzern erwischt wird, entschuldigt er sich und gibt ihnen 200 Dollar als Entschädigung.

Verhaftet wurde er aber trotzdem.

Einbrecher trinkt Bier und gönnt sich eine Dusche

Könnt ihr euch noch an das Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären erinnern? Wenn nicht, dann hier eine kurze Erinnerung. Goldlöckchen bricht in das Haus der drei Bären ein, die gerade einen Spaziergang machen. Sie isst ihren Brei, zerstört aus Versehen einen Stuhl, schläft in dem Bett der Bären und macht es sich im Haus gemütlich. Zumindest bis die Bären wieder zurückkommen und das Mädchen enttarnen, das daraufhin schlagartig die Flucht ergreift.

Im US-amerikanischen Santa Fe kam es kürzlich zu einem sehr ähnlichen Szenario – nur ohne Bären. Denn ein Mann brach durch ein Fenster in ein Haus ein – bewaffnet mit einem AR-15-Gewehr – und machte es sich dort gemütlich.

Er duschte, stöberte im Kühlschrank und genehmigte sich ein Bier sowie Garnelen als Dinner. Abgesehen von den Lebensmitteln stahl er jedoch nichts. Denn der Schmuck, der auf einem Tresen lag, blieb unangetastet.

Mann wurde verhaftet

Während es sich der Mann im Haus bequem machte, kehrte der Besitzer zurück und entdeckte ihn in einem Hinterzimmer, sowie seinen Seesack, in dem seine Waffe versteckt war. Was dann folgt, klingt wie ein absolut skurriles Szenario. Denn der Hausbesitzer erzählt der Polizei, dass der Einbrecher ihn nicht bedrohte, sondern seine Sachen aufhob und das Haus verließ.

Auf dem Weg nach draußen habe er dann 200 Dollar auf einen Wohnzimmersessel hingelegt und gesagt, das Geld sei „eine Entschädigung für das Fenster, das er zerbrochen hat“. Der Hausbesitzer beschrieb den Mann als „extrem verlegen“ und erklärte, dass er sich sogar „für die Situation entschuldigte“. Er sei lediglich eingebrochen, weil seine Familie getötet wurde und er auf der Flucht vor jemandem sei.

Im Gegensatz zu Goldlöckchen gelang dem Mann jedoch nicht die Flucht. Denn als er später versucht, ein Auto zu stehlen, wird der Mann geschnappt. Er wurde wegen Einbruchs, Diebstahls und Sachbeschädigung im Zusammenhang mit dem Einbruch ins Gefängnis gebracht.