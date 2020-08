View this post on Instagram

KANN DIE MENSTRUATIONSTASSE DIE MENSTRUATION VERKÜRZEN?? 😱⁠⠀ ⁠⠀ To be fair: Dieses Ammenmärchen schwirrte in den letzten Tagen und Wochen auf diversen Internetseiten rum. Wir so: Als ob! ⁠⠀ ⁠⠀ Bis wir den super spannenden Artikel von @tresclick gelesen haben. Dort haben sie eine Gynäkologin zu dem Phänomen, das innerhalb der Facebookgruppe Put A Cup in it scheinbar von 700 Mitgliedern bestätigt wurde, befragt.⁠⠀ ⁠⠀ Zuallererst: Schwarmintelligenz? Hosen runter: Hat das hier schon mal jemand erlebt?⁠⠀ We wanna know! 👂🏾⁠⠀ ⁠⠀ Zweitens: Interessant war die Sichtweise von Dr. med. Mandy Mangler, Chefärztin und Leiterin des Auguste-Viktoria-Klinikums in Berlin. Sie sagt, eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass die Menstruationstasse einen Unterdruck erzeugt, sich also sozusagen festsaugt. Wenn man diesen löse, könne es sein, dass umliegendes, abgestoßenes Blut der Gebärmutter quasi abgesaugt werde. Je mehr Blut mit herauskommt, desto "kürzer" also die Periode.⁠⠀ ⁠⠀ Spannend!⁠⠀ ⁠⠀ Wenn das schon mal jemand von euch erlebt hat, postet doch bitte eine ☕ unter diesen Post. Den vollständigen Artikel findet ihr bei @tresclick .