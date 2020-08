Manche Menschen kommen in der Früh ziemlich schnell aus den Federn und haben kein Problem damit, gleich in den Tag zu starten. Aber wenn du eher ein Morgenmuffel bist, dann fällt dir das Aufstehen in der Früh einfach immer schwer. Dafür gibt es aber ein paar einfache Tricks.

Mit diesen fünf Tipps kommst du in der früh leichter aus dem Bett und kannst mit vollem Elan in den Tag starten:

1. Wecker weit wegstellen

Dieser Trick ist ganz einfach, aber trotzdem extrem effektiv. Denn wenn dein Wecker weit genug weg ist, dann musst du aufstehen, um ihn auszuschalten. Wichtig ist nur, dass du dann auch gleich zwei Dinge beachtest: Erstens, solltest du dann gleich einen Schluck Wasser trinken. Denn das bringt deinen Körper in Schwung. Und zweitens, solltest du vermeiden Musik als Weckton einzustellen. Am besten sind zum Beispiel Radio-Wecker geeignet, denn auf Stimmen reagiert das Hirn schnell und du wachst leichter auf.

2. Bewegung in der Früh

Du kennst das bestimmt auch: Der Körper fühlt sich nach dem Aufstehen noch schwach an und die Augen wollen auch noch nicht so richtig aufwachen. Da kann ein bisschen Bewegung helfen. Das heißt aber nicht, dass du in der Früh mehrere Kilometer laufen gehen oder ein stundenlanges Workout machen musst. Es reicht schon, wenn du fünfmal den aus dem Yoga bekannten Sonnengruß machst: Hebe deine Hände in die Höhe und gehe langsam mit deinem Oberkörper zu deinen Füßen, damit deine Finger die Zehen berühren. Dann wieder langsam mit dem Oberkörper nach oben, damit deine Finger wieder in den Himmel schauen. Wenn du diese Übung fünfmal wiederholst, ist dein Körper fit genug, um den Tag zu überstehen.

3. Morgenroutine erstellen

Das Aufstehen fällt einem gleich viel leichter, wenn man eine immer gleiche Morgenroutine hat. Denn dann erwarten den Morgenmuffel in dir nicht so viele Überraschungen. Dieser einfache Trick ist wirklich hilfreich. Tipp: Wenn du schon am Abend einige Dinge für den Morgen herrichtest, musst du nicht so viel in der Früh machen. Bereite das Badezimmer schon vor oder richte deine Kleidung her. Das kann Wunder bewirken.

4. Natürliches Licht ins Zimmer lassen

Lass einfach mal deine Jalousien oben oder zieh die Vorhänge nicht vor – dadurch kommt in der Früh die Sonne in deine Wohnung. Das ist quasi ein natürlicher Wecker, der dich sanft aus dem Schlaf holt. Viele Schlaftherapeuten schwören auf diese Methode, denn im Gegensatz zum Wecker ist es eine ruhige Art aufgeweckt zu werden. Falls du ein Fenster Richtung Straßenseite hast, dann mach das doch auch einfach auf. Spätestens beim morgendlichen Verkehr oder Schulkindern, die am Gehsteig vorbeigehen, kannst du nicht mehr weiter schlafen.

5. Kalte Dusche in der Früh

Für besonders schlimme Morgenmuffel ist dieser Trick die beste Lösung. Auch wenn es nicht gerade viel Spaß macht, ist eine kalte Dusche in der Früh wirklich empfehlenswert. Denn danach bist du garantiert munter. Noch besser sind sogenannte Wechselduschen. Dabei wechselst du die Wassertemperatur ständig zwischen kalt und warm. Das bringt deinen Kreislauf in Schwung und ist generell sehr gesund.