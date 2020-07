Wälzt du dich bei Hitze auch oft schlaflos im Bett herum? An den heißen Sommernächten ist Schlafen für viele eine Qual.

Mit unseren 4 Tipps schläfst du auch bei tropischen Temperaturen entspannt ein und durch.

Lauwarmes Duschen vor dem Schlafengehen

An heißen Tagen denken die meisten Menschen vor dem Schlafengehen an eine kalte Dusche. Das ist aber keine gute Idee, denn dadurch ziehen sich die Gefäße zusammen und die Wärme staut sich im Körper. Da sind Hitzewallungen vorprogrammiert! Vor dem Schlafen gehen ist lauwarmes Duschen angesagt, denn dadurch entweicht überschüssige Körperwärme. So fühlt sich dein Körper in der Nacht viel kühler an.

Keine Wärmequellen im Schlafzimmer

Sorge schon untertags für die nötige Abkühlung. Bevor du morgens die Wohnung verlässt, solltest du die Fenster ausreichend verdunkeln, damit die Hitze draußen bleibt. Nachts kannst du dann bei weit geöffneten Fenster schlafen. Ein kleiner Trick dabei ist: Ein nasses Laken vor das Fenster hängen. So bleibt es in der Nacht kühl. Wichtig ist auch, dass du so wenig wie möglich Wärmequellen in deinem Schlafzimmer hast. Sorge dafür, dass Lampen, Laptops oder Fernseher tatsächlich komplett ausgeschaltet sind.

Vermeide gewisse Lebensmittel am Abend

Verzichte vor dem Zubettgehen auf alles, was süß, alkoholisch oder koffeinhaltig ist. Der Grund dafür: Kreislauf und Stoffwechsel werden angeregt, an Schlaf ist dann nicht zu denken. Am besten du trinkst ungefähr zwei bis drei Liter Wasser pro Tag, aber nicht zu kaltes. Auch warme Tees mit Baldrian oder Melisse tragen zu einem besseren Einschlafen bei.

Kalte Bettwäsche beim Schlafen

Die optimale Temperatur zum Schlafen ist sehr niedrig. Sie liegt bei 16 bis 20 Grad Celsius. Im Sommer ist das natürlich nahezu unmöglich. Deshalb ist es gut nackt zu schlafen. Ein weiterer Tipp: Lege deine Bettwäsche morgens in den Kühlschrank. Wenn du dein Bett erst kurz vor dem Schlafengehen gut gekühlt beziehst, hast du bereits einen guten Start in die Nacht.